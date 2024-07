Fognini-Bautista Agut a Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo aver eliminato la testa di serie numero 8 del tabellone Casper Ruud, Fabio Fognini ha raggiunto il terzo turno di Wimbledon per la settima volta in carriera. Per sfatare il tabù ed accedere per la prima volta agli ottavi di finale dei Championships, il tennista ligure affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che al secondo turno ha invece avuto la meglio di Lorenzo Sonego in quattro set. Per Fognini si preannuncia un'altra sfida complicata contro un giocatore che ha conquistato proprio sull'erba londinese la sua prima e unica semifinale Slam. L'ex numero 9 del mondo dovrà mantenere il livello dei primi turni per riuscire a spuntarla.