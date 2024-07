Fognini diretta Wimbledon: segui il match con Bautista-Agut LIVE

12:55

Wimbledon, altro rinvio: non si parte prima delle 13.15

Il meteo non lascia tregua al torneo: piove copiosamente su Londra dalle prime ore della mattina, l'organizzazione spera di poter avviare in ogni modo il programma: inizio delle partite sui campi all'aperto è stato posticipato di altri quindici minuti

12:45

Fognini-Bautista Agut rinviata alle 13

L'organizzazione del torneo al momento ha posticipato di un'ora il programma delle partite previste sui campi privi di copertura. La sfida tra Fognini e Bautista Agut è stata programmata - meteo permettendo - per le ore 13.00.

12:30

Wimbledon, le previsioni meteo non sono buone

Le previsioni meteo su Londra non sono incoraggianti: è prevista pioggia per tutta la giornata. Rischia di saltare gran parte del programma odierno, tra cui la sfida tra Fognini e Bautista Agut programmata sul campo nº 16.

12:15

Wimbledon, si giocherà solo sul Central Court e sul Campo 1

Al momento, la pioggia incessante che cade su Londra frena il programma del torneo di Wimbledon. Andranno in scena, al momento, soltanto gli incontri programmati sul Campo Centrale e sul Campo nº 1.

12:10

Wimbledon, altri due italiani in campo

Nella giornata odierna, il torno londinese vedrà protagonisti altri due tennisti italiani. Nel primo pomeriggio - alle 14 - Jasmine Paolini affronterà Bianca Andreescu mentre nel tardo pomeriggio - sul campo Centrale - Jannik Sinner sfida il serbo Miomir Kecmanovic.

12:00

Piove su Wimbledon

Al momento piove su Londra, si giocheranno soltanto i match programmati sui campi al coperto

11:50

Il profilo di Bautista Agut

Lo spagnolo Roberto Bautista Agut è nato a Benlloc il 14 aprile 1988. Nel corso della sua carriera ha vinto 11 tornei del circuito Atp. Attualmente occupa la 112ª posizione nella classifica mondiale, ha come personale best ranking la 9ª posizione in classifica ottenuta nel 2019. Il suo miglior risultato nel torneo di Wimbledon è la semifinale disputata nel 2019 persa in quattro set contro Novak Djokovic.

11:45

Il profilo di Fabio Fognini

L’italiano Fabio Fognini è nato a Sanremo il 24 maggio 1987. Nel corso della sua carriera ha vinto 9 tornei del circuito Atp. Attualmente occupa la 94ª posizione nella classifica mondiale, ha come personale best ranking il 9º posto ottenuto nel 2019. A Wimbledon non è mai riuscito ad andare oltre il terzo turno.

11:30

I precedenti tra Fognini e Bautista-Agut

I due tennisti si sono affrontati dieci volte nel corso della loro carriera. L’italiano ha vinto sette incontri, lo spagnolo si è imposto in tre occasioni. In particolare, Fabio Fognini ha vinto tre delle quattro semifinali in cui i due si sono affrontati: Stoccarda 2013, Gstaad 2017 e San Pietroburgo sempre nella stessa stagione. Roberto Bautista-Agut si impose nella semifinale del torneo di Stoccarda nel 2014. L’ultimo incrocio risale al 2019, ed è stato vinto da Fabio Fognini che si è imposto al Roland Garros di Parigi vincendo in quattro set.

11:15

Wimbledon, il percorso di Bautista-Agut

Lo spagnolo Bautista-Agut ha superato brillantemente i primi due turni del torneo di Wimbledon battendo all’esordio il tedesco Maximilian Marterer in tre set con il punteggio di 6-3, 6-1, 6-4 e successivamente eliminando l’italiano Lorenzo Sonego in quattro set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3, 6-4.

11:00

Wimbledon, il percorso di Fognini

L’italiano Fabio Fognini ha superato brillantemente i primi due turni del torneo di Wimbledon battendo all’esordio il francese Luca Van Assche con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-5 e successivamente eliminando il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-7, 6-3.

Londra