Medvedev a sorpresa su Sinner: "Sarà un altro a vincere più Slam"

Nonostante le difficoltà e qualche momento di ira, Daniil Medvedev è riuscito ad approdare al terzo turno di Wimbledon . Il tennista russo, testa di serie numero 5 ai Championships ha superato il francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-7(3) 7-6(4) 6-4 7-5 dopo essersi trovato ad un passo dal doppio set di svantaggio. Un rapporto di amore e odio quello di Medvedev con l'erba di Londra, dove prima del 2023 non era mai riuscito a spingersi oltre gli ottavi di finale. Lo scorso anno è arrivata la sconfitta in semifinale contro Carlos Alcaraz e anche in questa edizione del Major londinese Daniil sarà uno dei principali pretendenti al titolo. Se vorrà riuscire a conquistare a Wimbledon il secondo Slam della sua carriera dovrà superare la concorrenza non solo del 7 volte campione Novak Djokovic , ma anche dello stesso Alcaraz, vincitore nel 2023, e del numero uno del mondo Jannik Sinner .

L'opinione su Sinner e Alcaraz

Dopo la vittoria al secondo turno su Muller, Medvedev ha rivelato in conferenza stampa la propria opinione sui tennisti più in forma del momento: Sinner e Alcaraz. Sullo spagnolo ha ammesso: "La grande qualità di Carlos è la potenza dei suoi colpi. Quando è in forma, difficilmente commette errori. Trovo impressionante che, giocando contro avversari come Zverev e Sinner, sia in grado di batterli senza dover giocare il suo miglior tennis. Ogni volta che gioco contro di lui, so che non posso giocare una palla lenta o corta, perché mi distruggerà. Non ho mai visto niente del genere". Su Sinner, invece, Medvedev ha spiegato: "Ha una qualità di palla incredibile, ma la potenza dei suoi colpi è un po' inferiore. Ha trovato il modo di commettere pochissimi errori ed è in grado di trovare vincenti da qualsiasi posizione. Sono due grandi campioni, è difficile batterli e credo che entrambi entreranno nella storia". E su chi vincerà più Slam, ha un'idea ben chiara: "Non ho paura di loro, cercherò di andare a prenderli ogni volta. Ho un'idea chiara di chi vincerà più Grandi Slam, ma non voglio ancora dirlo".