Tensione Fognini, duro sfogo a Wimbledon: la frase urlata all'arbitro

Un episodio che ha cambiato le sorti di un intero tie-break. È accaduto nel primo set della sfida di terzo turno tra Fabio Fognini e Roberto Bautista Agut a Wimbledon, di scena sul Court 16 dell'All England Club di Londra. Un gesto, quello del tennista spagnolo, che ha fatto infuriare Fognini il quale ha poi riversato tutta la sua frustrazione contro il giudice di sedia Mohamed Lahyani. Il tennista ligure ha perso per 8 punti a 6 il tie-break del primo set prima di riuscire a ribaltare la partita, interrotta per pioggia nel corso del quarto set, vincendo il secondo e il terzo parziale.