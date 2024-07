Kate Middleton "aspetta una cosa fondamentale per poter partecipare a Wimbledon"

Kate Middleton in attesa. Stando a quanto riporta la stampa inglese, la Principessa del Galles starebbe aspettando il via libera della sua equipe medica per poter presenziare a Wimbledon, da sempre uno dei suoi eventi sportivi preferiti. È nota a tutti la sua passione per il tennis. Kate è stata sempre presente al Grande Slam ad eccezione del 2013, quando era incinta del figlio George nato il 22 luglio. In un documentario della BBC del 2017 la Middleton ha puntualizzato che WImbledon è stato "una parte importante della mia infanzia. È una parte essenziale dell'estate inglese e penso che ispiri davvero i giovani, ha ispirato me stessa quando lo ero". Anche se il torneo è iniziato una settimana fa, Kate dovrebbe presiedere sia la finale femminile che quella maschile, in programma il prossimo fine settimana, e come da tradizione dovrebbe essere lei a consegnare il trofeo al vincitore.

Il messaggio di Kate Middleton dopo il ritiro di Murray da Wimbledon Qualche giorno fa c'è stata grande sorpresa quando Kate Middleton ha utilizzato il suo profilo Instagram ufficiale per inviare un messaggio al tennista Andy Murray, che si è ritirato da Wimbledon. "Un'incredibile carriera a Wimbledon giunge al termine. Dovresti essere molto orgoglioso. A nome di tutti noi, grazie", ha scritto Kate Middleton firmando con la consueta C (che sta per Catherine, il suo nome di battesimo). Questo breve comunicato dimostra che la futura Regina sta seguendo tutto ciò che sta accadendo a Wimbledon nonostante la malattia e i suoi effetti collaterali. Un'ottima notizia, considerando che i suoi fan e sudditi non vedono l'ora di rivederla.

Il Principe William sostiene l'Inghilterra a Euro 2024 Mentre Kate Middleton segue il tennis da Anmer Hall, il marito William si è recato in Germania per assistere alla partita di Euro 2024 tra Inghilterra e Svizzera: una partita piena di tensione che si è conclusa con la vittoria della squadra inglese ai rigori e che il Principe del Galles ha festeggiato con grande gioia. "Mi sono mangiato le unghie fino alla fine. Ben fatto Inghilterra. Semifinale, arriviamo! Ci crediamo", ha fatto sapere su X. Un'estate diversa per Kate Middleton e William Dopo la scoperta del cancro di Kate Middleton, i piani estivi della royal family sono cambiati. Niente Caraibi come in passato: Kate deve sottoporsi a delle sedute di chemioterapia ancora per diversi mesi e questo le impedisce di viaggiare lontano, almeno per il momento. Per questo la Middleton si è già sistemata nella sua casa di campagna ad Anmer Hall, regalo di nozze della defunta Regina Elisabetta. Lì i Principi del Galles insieme ai tre figli possono godersi la natura e la vita all'aria aperta, completamente lontani dalla routine.

