Incredibile Paolini, l'avversaria si fa male mentre serve per il match e scoppia a piangere!

Madison Keys si è ritirata nel momento clou del terzo set contro Jasmine Paolini , in occasione degli ottavi di finale di Wimbledon 2024 . Infortunio muscolare per la tennista statunitense, un problema all'adduttore che l'ha condizionata a partire da un dritto sul 5-2 con doppio break in suo favore e l'ha costretta a richiamare l'attenzione di una fisioterapista tramite un medical time-out. Dopo aver constatato la gravità del problema alla gamba sinistra, l'americana ha deciso di dare forfait tra le lacrime e la netta sensazione di aver perso una chance incredibile. Paolini per la prima volta in carriera ai quarti di finale dei Championships.

Ritiro Keys e Paolini ai quarti di Wimbledon

Traguardo storico per la tennista italiana a Wimbledon, quarti di finale sull'erba: in precedenza non aveva mai superato il primo turno a Londra. Certamente si tratta di sfortuna per Keys, frenata da un problema fisico dopo aver quasi completato una rimonta in seguito a un primo set da dimenticare; l'azzurra ha vinto il primo parziale con il risultato di 6-3, ma la giocatrice a stelle e strisce si è spinta sino al 7-6(6), 5-2 in seguito, cedendo però il servizio proprio nell'ottavo game in cui avrebbe potuto chiudere i conti. Un errore non forzato di dritto e l'infortunio dopo pochi istanti di Keys hanno rinvigorito le speranze di contro-rimonta della tennista toscana, la quale è riuscita a collezionare due game in serie prima del MTO dell'avversaria. Tornata al servizio nel decimo gioco, Keys si è lasciata andare a un sofferente pianto sul 15-40, cedendo in seguito la battuta e dunque concedendo il 5-5 all'italiana. Appena due minuti più tardi, nel cuore dell'undicesimo gioco, l'americana ha deciso di ritirarsi a causa dell'intensificarsi del dolore all'adduttore della gamba sinistra; Paolini ai quarti dopo tre set duri e una paura scampata per un terzo parziale quasi compromesso.