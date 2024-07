Alcaraz ai quarti a Wimbledon: soffre contro Humbert, ma vince in lotta

Carlos Alcaraz ha ottenuto un posto ai quarti di finale di Wimbledon 2024 . Il campione in carica ha eliminato Ugo Humbert per 6-3, 6-4, 1-6, 7-5 , non senza difficoltà e a tratti soffrendo maledettamente il tennis mancino dell'avversario. Prova del 9 superata dall'iberico, recentemente vittorioso anche al Roland Garros, il quale è riuscito a superare una situazione complicatasi lungo il percorso con Humbert così come era accaduto al terzo turno con Frances Tiafoe, in quel caso dopo cinque parziali. Alcaraz è volenteroso di difendere il titolo ai Championships dell'anno prima, ma il percorso è ancora lungo: ai quarti dovrà vedersela con uno tra Tommy Paul e Roberto Bautista Agut , prima dell'eventuale e attesa semifinale contro Jannik Sinner .

Alcaraz ai quarti con il brivido: Humbert lotta, ma cede al quarto

Un Carlos Alcaraz concreto, concentrato, incisivo per i primi due set: 6-3, 6-4 a Ugo Humbert in un'ora e mezza e ottavi di finale apparentemente indirizzati. Poi, il momento di sbandamento: il francese ha iniziato a martellare in risposta, spesso eccezionale sul lato del rovescio, sino a un inatteso 6-1 nel terzo parziale; quarto set di slancio, con break e contro-break da una parte e dall'altra sino a un clamoroso turning point: 3-4 e 0-40 in favore del transalpino sul servizio di Alcaraz. Lo spagnolo ha avuto la forza di rimontare inanellando dritti vincenti e un ace, sino alla rimonta valsa il game e in seguito il successo sul filo del rasoio per 7-5, in lotta, come piace a lui. Senza dubbio, Alcaraz dovrà cambiare marcia in vista del prosieguo del torneo, limitando i momenti di 'vuoto': ai quarti uno tra Paul e Bautista Agut partendo da favorito indiscusso, sebbene il primo tra i due sia particolarmente insidioso. La semifinale ideale, in seguito, sarebbe con il numero uno al mondo, Jannik Sinner, impegnato anch'egli nella parte alta del tabellone di Wimbledon. Si attendono i fuochi d'artificio.