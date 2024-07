Sinner pazzesco, è il punto più bello di Wimbledon: Shelton non ci crede, Jannik ride

Tweener e passante in cross con il dritto: semplicemente Jannik Sinner . L'azzurro ha messo a segno un punto di pregevole fattura contro Ben Shelton a Wimbledon , durante il decimo game del terzo set, sorprendendo l'avversario lanciatosi a rete dopo un'ottima risposta. Sul punteggio di 6-2, 6-4, 4-5, l'azzurro si è lasciato andare a un'eccezionale prodezza che ha infiammato il pubblico presente sul Campo 1 di Londra, in occasione del match valevole per gli ottavi di finale dello Slam sull'erba.

Sinner, punto strepitoso contro Shelton

Turno di servizio delicato sul 4-5 in favore di Shelton nel terzo set, con Sinner costretto a servire per prolungare il parziale; sulla situazione di 40-30 in suo favore, l'azzurro è uscito dal servizio con un tweener incredibile dopo una risposta profonda e potente dell'avversario americano: colpo sotto le gambe in controbalzo e successivo passante di dritto in cross a eludere la discesa a rete di Shelton. Un punto che non solo ha sorpreso il tennista a stelle e strisce, ma che ha anche stupito gli appassionati nonché strappato un sorriso allo stesso Sinner. Un'altra prodezza del numero uno del mondo, in vena di punti splendidi nei momenti importanti dei suoi incontri.