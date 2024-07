Sinner quarti Wimbledon: avversario, orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha conquistato un pass per i quarti di finale di Wimbledon 2024 e affronterà uno tra Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov per un posto al penultimo atto dei Championships. Il numero uno al mondo ha sconfitto Yannick Hanfmann al debutto, per poi estromettere dal torneo il connazionale Matteo Berrettini e infine avere la meglio senza problemi su Miomir Kecmanovic alla terza apparizione sull'erba di Londra. Agli ottavi, l'altoatesino ha eliminato il mancino Ben Shelton e, per la prossima sfida nel torneo più prestigioso del circuito maggiore, attende a priori un top player sul verde inglese.

Sinner ai quarti, quando si gioca il match

L'incontro con Jannik Sinner protagonista ai quarti di finale di Wimbledon si svolgerà martedì 9 luglio, con orario attualmente da definire per via ufficiale. Probabilmente, il numero uno al mondo andrà in scena sul Campo Centrale, sebbene abbia giocato il primo turno e gli ottavi sul Campo 1.

Sinner ai quarti, i precedenti con Medvedev e Dimitrov

Sinner sfiderà uno tra Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov ai quarti di finale, due avversari particolarmente ostici sul veloce. L'azzurro ha sfidato il russo in ben 11 occasioni, con un bilancio di 5 successi e 6 sconfitte: nel dettaglio, l'altoatesino classe 2001 ha perso tutti i confronti con il moscovita sino a ottobre 2023, data del primo successo dell'italiano sul cemento di Beijing. Sinner e Dimitrov, invece, si sono incontrati 5 volte in carriera, con 4 vittorie e 1 sconfitta per l'azzurro; l'unica sfida vinta dal bulgaro risale al 2020, il primo match agli Internazionali di Roma.

Sinner ai quarti, dove vederla in tv

La partita con Sinner protagonista ai quarti a Wimbledon sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. In linea generale, l'emittente menzionata offre ben 6 canali dedicati soltanto a Wimbledon per tutto il periodo di svolgimento del torneo di Londra ai suoi abbonati: Sky Sport Wimbledon, dal 252 al 257 del telecomando. Il match di Sinner sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni fruibili dagli abbonati ai servizi citati.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – € 71.750 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 110.438 (45 punti)

TERZO TURNO – € 169.814 (90 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 268.377 (180 punti)

QUARTI DI FINALE – € 445.317 (360 punti)

SEMIFINALE – € 849.071 (720 punti)

FINALISTA – € 1.662.518 (1200 punti)

CAMPIONE – € 3.206.285 (2000 punti)