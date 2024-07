Sinner sfiderà un Medvedev riposato: cosa è successo a Dimitrov

Daniil Medvedev sarà l'avversario di Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon 2024 . Il tennista russo ha usufruito del ritiro di Grigor Dimitrov durante il primo set del match valevole per gli ottavi di finale, conquistando un pass per il turno successivo praticamente senza faticare. Il numero uno al mondo e il moscovita si sono già affrontati in 11 occasioni, con il secondo avanti nei precedenti per 6-5, sebbene abbia perso i 5 match con l'azzurro negli ultimi 10 mesi.

Sinner-Medvedev ai quarti dopo il ritiro di Dimitrov

Grigor Dimitrov ha dato forfait sul 5-3 del primo set contro Medvedev, a causa di un infortunio al ginocchio che non gli ha permesso di proseguire l'incontro e il suo percorso a Wimbledon. Il russo classe '96 è rimasto in campo per un totale di 35', praticamente un allenamento in vista dei quarti di finale; dal canto suo, Jannik Sinner, il quale affronterà proprio Medvedev, ha disputato tre set interi con Ben Shelton agli ottavi, giocando 2h e 10' complessivamente. Il russo avrà dunque il vantaggio di arrivare ai quarti contro l'azzurro con meno minuti sulle gambe, sebbene questo non voglia dire necessariamente che sia favorito: gli ultimi precedenti parlano chiaro.

Sinner-Medvedev, i precedenti

Medvedev b. Sinner 1-6 6-1 6-2 (Atp Marsiglia 2020) Medvedev b. Sinner 6-2 6-4 (Marsiglia 2021) Medvedev b. Sinner 6-0 (5)6-7 7-6(8) (Atp Finals 2021) Medvedev b. Sinner 6-4, 6-2 (Atp Vienna 2022) Medvedev b. Sinner 5-7 6-2 6-2 (Atp Rotterdam 2023) Medvedev b. Sinner 7-5 6-3 (Atp Miami 2023) Sinner b. Medvedev 7-6(2) 7-6(2) (Atp Beijing 2023) Sinner b. Medvedev 7-6(7) 4-6 6-3 (Atp Vienna 2023) Sinner b. Medvedev 6-3 (4)6-7 6-1 (Atp Finals 2023) Sinner b. Medvedev 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 (Australian Open 2024) Sinner b. Medvedev 6-1 6-2 (Atp Miami 2024)

Medvedev e le parole su Sinner

"Dovrò giocare il mio miglior tennis contro Sinner. Mi ha battuto qualcosa come le ultime 5 volte, se non vado errato. L'ultimo incontro l'ha vinto facilmente. Quindi proverò a giocare il mio miglior tennis. Sarà il primo incontro tra me e Jannik sull'erba, sarà una sfida interessante e darò il 100%". Così Daniil Medvedev nel post-partita dopo il ritiro di Grigor Dimitrov agli ottavi. Il tennista russo ha fatto riferimento al prossimo match con Jannik Sinner, valido per i quarti a Wimbledon, menzionando gli ultimi 5 incontri persi con l'azzurro e promettendo di dare il massimo a Londra, nel primo match sull'erba tra i due.