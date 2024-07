Programma Wimbledon: Musetti, Djokovic e Zverev in campo per gli ottavi

Il programma dell’ottava giornata di Wimbledon 2024 (lunedì 8 luglio) offre match di un certo interesse per il pubblico italiano. Si rivedrà in campo Lorenzo Musetti, sfidante del francese Giovanni Mpetshi Perricard agli ottavi di finale a Londra: partita complessa considerando la continuità al servizio del transalpino, il quale potrebbe però risentire delle fatiche accumulate dalle qualificazioni in poi. Di scena anche due doppi a tinte azzurre e Novak Djokovic, alla ricerca della giusta condizione fisica dopo il recupero-lampo in seguito all’infortunio a Parigi.

Musetti e gli azzurri in campo

Lorenzo Musetti tornerà in scena sul Campo 2 contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, a partire dalle ore 12.00 italiane. L’azzurro cercherà di disinnescare il servizio potente e temibile dell’avversario, già fautore delle eliminazioni premature di Sebastian Korda ed Emiil Rusuvuori: impresa tutto fuorché semplice in una superficie come l’erba, ma il carrarino ha le armi per compierla. La coppia italiana Errani/Paolini, vincitrice agli Internazionali di Roma e finalista al Roland Garros, sfiderà invece le temibili Gauff/Pegula sul Campo 3, come secondo match in programma, non con i favori del pronostico seppur il livello del duo sia elevatissimo e dunque ci si possa aspettare qualsiasi risultato. Sempre sul Campo 3, ma in chiusura di programma, nuovamente protagonista Sara Errani al fianco di Andrea Vavassori, per continuare a sognare in doppio misto contro Withrow/Sutjiadi.

Djokovic, Zverev, Rybakina-Kalinskaya

Il Campo Centrale ospiterà dei incontri molto interessanti, già in apertura di programma. Il confronto tra Elena Rybakina e Anna Kalinskaya è importante per definire sempre più il copione di quest’annata, dopo le uscite di scena in sordina di due potenziali protagoniste come Iga Swiatek e Ons Jabeur. La kazaka, campionessa in carica, proverà a spegnere il fuoco della notevole outsider russa. Alexander Zverev, dal canto suo, cercherà di proseguire il tragitto a Wimbledon contro Taylor Fritz, uscendo dall’ombra dei turni precedenti e prendendosi la scena su un palcoscenico prestigioso. A chiudere le danze, ecco il ritorno di Novak Djokovic: si alza il livello per il numero 2 del seeding, impegnato con l’ostico danese Holger Rune per un posto ai quarti sul verde londinese. Di seguito il programma completo.

Il programma completo

CENTRE COURT

A partire dalle ore 14.30

Rybakina [4] - Kalinskaya [17]

Fritz [13] - Zverev [4]

Rune [15] - Djokovic [2]

COURT 1

A partire dalle ore 14.00

Fils-De Minaur [9]

Putintseva-Ostapenko [13]

Collins [11] - Krejcikova [31]

COURT 2

A partire dalle ore 12.00

[25] Musetti-Mpetshi Perricard

Svitolina [21] - X. Wang

Ebden/Perez [1] - Molteni/Muhammad

COURT 3

A partire dalle ore 12.00

Granollers/Zeballos [1] - Baez/Brown

Gauff/Pegula [11] - Errani/Paolini [5]

Almazan Valiente/De Almeida-Gusic Wan/Jefferson (BOYS’ DOUBLES)

Withrow/Sutjiadi-Vavassori/Errani [5]

COURT 12

A partire dalle ore 12.00

Gonzalez/Olmos-Johnson/Christie

Eubanks/Kings-Skupski/Venus [9]

Paskauskas-Samson [2] (GIRLS’ SINGLES)

Salisbury/Watson-Gillie/Kichenok

COURT 18

A partire dalle ore 12.00

Heliovaara/Patten-Matos/Melo

Siniakova/Towsend [4] - Fernandez/Shibahara dal 6-2 3-2

Cash/Lumsden-Patten/Nicholls

Barrientos/Kato-J. Murray/Towsend

Skupski/Krawwczyk [6] - Matos/Stefani

COURT 8

Non prima delle ore 13.30

Muhammad/Sutjiadi [15] - Babos/Kichenok

Non prima delle ore 16.00

Heliovaara/Dabrowski-Venus/Routliffe [2]

COURT 9

Non prima delle ore 13.30

Lammons/Withrow [12] - McDonald/Shelton

Fedotova-Esquiva Banuls (GIRLS’ SINGLES)

Zielinski/Hsieh [7] - Nys/Schuurs

COURT 14

A partire dalle ore 12.00

Doumbia/Reboul [16] - Arevalo/Pavic [4]

Mies/Smith-Purcell/Thompson [15]

Pavic/Kichenok [3] - Peers/Melichar Martinez

Arevalo/Zhang-Ram/Volynets

COURT 15

A partire dalle ore 13.30

Gonzalez/Molteni [11] - Broom/Fery

Krawietz/Panova-Krajicek/Siegemund [4]

Gonzalez/Eikeri-Rojer/Mattek Sands

COURT 7

A partire dalle ore 12.00

Glaspool/Rojer-Frantzen/Jebens

Hsieh/Mertens [1] - Kenin/Mattek Sands [14]

Glaspool/Dart-Martin/Bucsa

Lammons/Shibahara-Purcell/Yastremska