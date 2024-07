Musetti-Fritz, quarti Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon 2024 , dopo la vittoria su Giovanni Mpetshi Perricard agli ottavi in quattro set. Si tratta di un traguardo eccezionale per il giovane carrarino, per la prima volta oltre il quarto turno di uno Slam in carriera: l’azzurro dovrà vedersela con l'americano Taylor Fritz , alla ricerca di un pass per una potenzialmente storica semifinale ai Championships di Londra.

Musetti-Fritz ai quarti, quando si gioca il match

La sfida tra Musetti e Fritz ai quarti di finale di Wimbledon andrà in scena mercoledì 10 luglio, con orario attualmente da definire per via ufficiale. Grande occasione per il tennista di Carrara, pronto a sorprendere ancora in questo swing sull’erba da sogno.

Musetti-Fritz ai quarti, i precedenti

Musetti ha già affrontato Fritz in tre match nel circuito maggiore, il primo dei quali proprio a Wimbledon nel 2022, con successo dello statunitense in tre set per 6-4, 6-4, 6-3. Gli altri due incontri tra l’azzurro e l’americano, invece, si sono conclusi con un successo per parte: Fritz vittorioso in Coppa Davis nel 2022 per 7-6(8), 6-3, mentre Musetti superiore all’avversario a Montecarlo nel 2024 con un doppio 6-4.

Musetti-Fritz ai quarti, dove vederla in tv

La sfida tra Musetti e Fritz ai quarti a Wimbledon sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. In generale, l'emittente di riferimento offre ben 6 canali dedicati soltanto a Wimbledon per tutto il periodo di svolgimento del torneo di Londra ai suoi abbonati: Sky Sport Wimbledon, dal 252 al 257 del telecomando. Il match di Musetti sarà peraltro disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – € 71.750 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 110.438 (45 punti)

TERZO TURNO – € 169.814 (90 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 268.377 (180 punti)

QUARTI DI FINALE – € 445.317 (360 punti)

SEMIFINALE – € 849.071 (720 punti)

FINALISTA – € 1.662.518 (1200 punti)

CAMPIONE – € 3.206.285 (2000 punti)