Incredibile Musetti, in lacrime dopo l’impresa a Wimbledon: il pubblico reagisce così

LONDRA (INGHILTERRA) - Altra impresa per Lorenzo Musetti: il tennista carrarino approda ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. L'azzurro, numero 25 della classifica Atp, si impone in rimonta sul francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 58 del ranking mondiale, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 in poco più di due ore di partita. Un risultato storico per Lorenzo che raggiunge, per la prima volta in carriera, i quarti di finale di un torneo del Grande Slam. Ma non solo: il 22enne di Carrara raggiunge Jannik Sinner e Jasmine Paolini eguagliando il record di presenze italiane nei quarti di uno Slam: tre come nel 1948 al Roland Garros. 76 anni furono Giovanni Cucelli, Marcello Del Bello e Annalisa Bossi a riuscire nell'impresa.