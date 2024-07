Sinner-Medvedev, quarti Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sinner-Medvedev ai quarti, dove vederla in tv

La partita tra Sinner e Medvedev ai quarti a Wimbledon sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. In linea generale, l'emittente menzionata offre ben 6 canali dedicati soltanto a Wimbledon per tutto il periodo di svolgimento del torneo di Londra ai suoi abbonati: Sky Sport Wimbledon, dal 252 al 257 del telecomando. Il match di Sinner sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni fruibili dagli abbonati ai servizi citati.

Le parole di Medvedev su Sinner

"Sinner? Ormai lo conosco bene, sarà dura, abbiamo giocato tanti match, siamo entrambi in forma. Dovrà giocare il mio miglior tennis, ho perso 5 volte di fila con lui dopo aver vinto i primi sei match. L'ultima volta è stata dura, ho perso 6-1 6-2 a Miami, ma sarà il nostro primo confronto sull'erba. Sarà interessante, lo preparerò bene e cercherò di dare il mio 100%".

Le parole di Sinner su Medvedev

"Medvedev? Penso che ogni match abbia la propria storia, in Australia abbiamo giocato due differenti partite nello stesso incontro, quindi sarà dura per entrambi. Lui sta giocando bene e sarà un match impegnativo, sarà una grande sfida per me e spero possa essere un buon confronto. La chiave per affrontare Medvedev sarà diversa rispetto ai precedenti, perché la superficie è diversa; credo che per entrambi sia importante il rendimento al servizio: sull’erba è il colpo più importante. Sarà un incontro fisico con diversi scambi lunghi, spero di farmi trovare pronto”.

Sinner-Medvedev, in palio le semifinali di Wimbledon: cosa dicono i bookie

