Sinner-Medvedev diretta quarti Wimbledon: segui la gara Live

Jannik Sinner a caccia della semifinale a Wimbledon. Dopo aver raggiunto i quarti della prestigiosa erba inglese per il terzo anno di fila, per andare avanti l'azzurro numero uno al mondo deve battere oggi il russo Medvedev. L'incontro è in programma a partire dalle ore 14.30 italiane sul Campo Centrale. Dopo il confronto tra Sinner e Medvedev, scenderà in campo Jasmine Paolini contro l'americana Emma Navarro. Prima, però, occhi puntati su Jannik: di seguito la cronaca della giornata e della sfida in tempo reale.