Scintille tra Zverev e Fritz a Wimbledon: c'entra la fidanzata dell'americano. Cosa è successo

La sfida tra Alexander Zverev e Taylor Fritz , valida per gli ottavi di finale di Wimbledon, si è conclusa con un successo per 3-2 dell'americano. Una vittoria inaspettata, arrivata al termine di una rimonta da 0-2 a 3-2, che si è portata dietro alcune discussioni anche al di fuori del campo.

Lo scambio a rete

Al termine della sifda, quando i due hanno raggiunto la rete per stringersi la mano, il tennista tedesco ha detto qualcosa all'orecchio dell'avversario, dando la sensazione di essere vagamente nervoso. La tensione non è passata inosservata ai presenti, così nel post-gara Zverev ha risposto alle domande a riguardo dichiarando: "La sua squadra è stata estremamente rispettosa. Ma penso che ci siano altre persone nel suo box che forse non provengono dal mondo del tennis e che forse non guardano ogni singola partita. Erano un po' esagerate. Ma non ho nessun problema con Taylor, penso che sia un ragazzo eccezionale". Versione dei fatti che è stata poi confermata dallo stesso Fritz.

Le storie di Morgan Riddle

Le parole di Zverev probabilmente erano rivolte a Morgan Riddle, influencer americana e fidanzata di Taylor Fritz. Infatti, durante la sfida, la ragazza ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram da oltre 300mila followers inquadrando il campo con una didascalia che recitava "fate il tifo ragazze". Al termine della gara la 26enne ha poi postato un video, eliminato nel giro di poco tempo, in cui beve un drink accompagnata dalla scritta: "Quando il tuo fidanzato vince per le ragazze". Delle dichiarazioni che potrebbero fare riferimento alle vicende legali che hanno coinvolto Zverev con le accuse di molestie rivoltegli dall'ex compagna. Oggi Morgan Riddle è tornata sulla vincenda sempre tramite il suo profilo Instagram per specificare: "Ho cancellato le storie appena mi sono resa conto dell'incomprensione. Non c'erano riferimenti a vicende successe al di fuori del campo, non ci sono cattivi rapporti con nessuno".