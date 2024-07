Programma Wimbledon, Musetti affronta Fritz per un posto in semifinale

Dopo la sconfitta subita da Jannik Sinner al quinto set per mano di Daniil Medvedev, l'Italia proverà a portare un suo giocatore in semifinale a Wimbledon anche nel tabellone maschile. Lorenzo Musetti affronterà Taylor Fritz per provare a bissare l'impresa di Jasmine Paolini, che sconfiggendo Emma Navvaro ha scritto una pagina del nostro tennis diventando la prima azzurra a spingersi così in avanti ai Championships. Il tennista carrarino affronterà lo statunitense, reduce dalla battaglia vinta al quinto set su Alexander Zverev, nel secondo match in programma sul Court 1 dove ad aprire la giornata sarà la sfida tra Jelena Ostapenko e Barbora Krejcikova, che prenderà il via alle 14:00.