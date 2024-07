Paolini-Vekic, semifinale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini sfiderà Donna Vekic in occasione della semifinale di Wimbledon 2024 . La tennista nata a Castelnuovo di Garfagnana è la prima italiana a raggiungere questo traguardo sull'erba di Londra, ma non ha certamente voglia di fermarsi. Dopo aver eliminato in serie Sara Sorribes Tormo, Greet Minnen, Bianca Andreescu, Madison Keys ed Emma Navarro, l'azzurra classe '96 tenterà di mettere un freno al tennis propositivo ed 'erbivoro' della croata Vekic, un'avversaria da non sottovalutare affatto. Paolini è a caccia di una finale storica per il tennis nostrano.

Paolini-Vekic in semifinale, quando si gioca il match

Il match tra Paolini e Vekic in semifinale a Wimbledon si disputerà giovedì 11 luglio, come primo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.30 italiane. Con la speranza di raggiungere l'ultimo atto dei Championships, la tennista italiana avrà l'onore di aprire il programma sul campo più prestigioso del torneo di Londra. In seguito, di scena l'altra semifinale tra Barbora Krejcikova ed Elena Rybakina.

Paolini-Vekic in semifinale, i precedenti

Paolini e Vekic si sono già affrontate in tre occasioni tra il 2021 e il 2023: l'azzurra conduce il confronto diretto per 2-1. La giocatrice toscana ha sconfitto la croata a Cincinnati, nel primo match tra le due, imponendosi per 7-6(2), 6-2, così come a Montreal 2023 con un punteggio quasi identico: 7-6(3), 6-2. L'unica vittoria di Vekic contro Paolini, invece, risale all'ottobre del 2021 in quel Courmayeur, grazie a un perentorio 6-2, 6-0.

Paolini-Vekic in semifinale, dove vederla in tv

La sfida tra Paolini e Vekic in semifinale a Wimbledon sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento citato. In generale, l'emittente di riferimento offre ben 6 canali dedicati soltanto a Wimbledon per tutto il periodo di svolgimento del torneo di Londra ai suoi abbonati: Sky Sport Wimbledon, dal 252 al 257 del telecomando. Il match con Paolini protagonista sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – € 71.750 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 110.438 (45 punti)

TERZO TURNO – € 169.814 (90 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 268.377 (180 punti)

QUARTI DI FINALE – € 445.317 (360 punti)

SEMIFINALE – € 849.071 (720 punti)

FINALISTA – € 1.662.518 (1200 punti)

CAMPIONE – € 3.206.285 (2000 punti)