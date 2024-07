Paolini-Vekic, diretta semifinale Wimbledon: segui la gara live

LONDRA (Inghilterra) - Il sogno di Jasmine Paolini continua: la tennista toscana scenderà in campo alle 14.30 sul Centre Court di Wimbledon per sfidare la croata Donna Vekic . In palio c’è la finale dello Slam più prestigioso del mondo. Nell’altra semifinale - che si giocherà nel tardo pomeriggio - la kazaka Elena Rybakina sfida la ceca Barbora Krejcikova. Segui la diretta.

15:14

Paolini-Vekic: 2-6

Vekic inizia con un ace: è il terzo della sua partita. Altro ace per la croata. Vekic chiama a rete la Paolini che non trova la misura: tre set point per Donna Vekic. Vekic chiude il set con un servizio vincente. La croata vince il primo set con il punteggio di 6-2 in 35 minuti

15:10

Paolini-Vekic: 2-5

Paolini palesa evidenti difficoltà nel servizio. Altro punto per Vekic. L'errore della Paolini regala tre palle break all'avversaria. Paolini annulla la prima palla break. Il dritto di Vekic si ferma sul nastro. Paolini sorpresa dall'ennesima palla corta dell'avversaria: altro break per la croata.

15:08

Paolini-Vekic, in tribuna la regina Camilla

La presenza della Regina Camilla sulle tribune dell'All England Club lascia i sudditi perplessi (Leggi di più)

15:07

Paolini-Vekic: 2-4

Vekic apre con un ace. Doppio fallo per la croata. L'errore da fondo campo della Paolini regala un punto gratuito alla Vekic. E' lunga la risposta della Paolini. Altro doppio fallo per la Vekic. Ennesimo errore della Paolini, la Vekic consolida il break di vantaggio

15:03

Paolini-Vekic, le statistiche

Segui le statistiche della semifinale tra Jasmine Paolini e Donna Vekic (Leggi qui)

15:02

Paolini-Vekic: 2-3

Va a segno l'attacco della Paolini. La Vekic trova il punto aiutata dal nastro. E' lungo il dritto della croata. Paolini palesa ancora qualche difficoltà nel servizio. Ottima difesa della Paolini, ma Vekic la sorprende con una palla corta sulla quale l'italiana non arriva. Paolini ha fretta di chiudere il punto, e sbaglia tirando il dritto sulla rete: palla break per la Vekic. Ennesimo errore della Paolini che perde il proprio turno di servizio

14:58

Paolini-Vekic: 2-2

E' fuori la risposta della Paolini. Ancora un punto per la Vekic che si difende bene inducendo all'errore l'avversaria. Servizio e dritto in contro tempo: ottimo punto per la croata. La Vekic vince il game a zero

14:54

Paolini-Vekic: 2-1

Errore della Paolini che scende a rete ma non trova la misura. L'italiana serve bene, poi trova un dritto vincente. Altro punto per la Paolini che fa fatica sulla prima palla di servizio. La croata piazza un attacco vincente. La palla corta della croata termina sulla rete. Va via la risposta della Vekic, la Paolini vince il terzo game

14:50

Paolini-Vekic: 1-1

E' largo il dritto della Vekic. Ottimo punto della croata dopo un buon servizio. Altro punto per la Vekic che sfrutta il servizio al meglio. Paolini non riesce a difendersi dall'attacco dell'avversaria. Ace di Vekic che vince il secondo game

14:46

Paolini-Vekic: 1-0

Il primo punto è per l'italiana grazie all'errore della Vekic. Il rovescio della croata è lungo e termina a fondo campo. Vekic scende a rete e conquista il punto. Va a segno il dritto della Paolini. Errore dell'italiana a rete. Altro dritto sulla rete della Paolini: parità. Va a segno il dritto in diagonale dell'italiana. Ennesimo errore della Paolini: parità. Servizio e dritto vincente per la Paolini che si riporta avanti. Altro errore gratuito della tennista italiana: parità. Vekic attacca e va a segno: palla break per la croata. L'errore di Vekic. Paolini va a segno con lo smash. Paolini vince il primo game

14:34

Wimbledon, le tenniste entrano in campo

Jasmine Paolini e Donna Vekic sono accolte sul Centre Court dall'applauso del pubblico di Wimbledon: l'italiana ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire

14:30

Wimbledon, il percorso di Jasmine Paolini

Jasmine Paolini ha superato il primo turno del torneo londinese vincendo in due set contro Sara Sorribes Tormo. Nel secondo turno, altro successo brillante contro Greetje Minnen. L’azzurra successivamente ha sconfitto Bianca Vanessa Andreescu (7-6, 6-1), agli ottavi di finale ha estromesso Madison Keys per il ritiro dell’avversaria mentre ai quarti di finale ha avuto la meglio su Emma Navarro.

14:15

Wimbledon, il percorso di Donna Vekic

Donna Vekic ha superato il primo turno del torneo londinese battendo in tre set Xiyu Wang. Nel secondo turno ha sconfitto Erika Andreeva con il punteggio di 6-2, 6-3, nel terzo turno ha estromesso Dayana Yastremska in tre set (7-6, 6-7,6-1) agli ottavi di finale ha vinto contro Paula Badosa Gilbert mentre ai quarti di finale ha avuto la meglio su Lula Sun imponendosi con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-1.

14:00

Il profilo di Jasmine Paolini

Jasmine Paolini è nata a Castelnuovo di Garfagnana il 4 gennaio 1996. La tennista italiana nel corso della propria carriera ha vinto due tornei del circuito Wta. La finale raggiunta a Roland Garros nel 2024 - sia nel singolare che nel doppio - è il suo miglior risultato nei tornei Slam. Attualmente occupa la 7ª posizione della classifica mondiale ed è questo illuso best ranking della carriera.

13:45

Il profilo di Donna Vekic

Donna Vekic è nata a Osijek il 28 giugno 1996. La tennista croata nel corso della propria carriera ha vinto 4 tornei del circuito Wta. La semifinale raggiunta a Wimbledon in questa edizione è il suo miglior risultato nei tornei Slam. Attualmente occupa la 37ª posizione della classifica mondiale, il suo best ranking è il 19º posto ottenuto.

13:30

Paolini-Vekic, il bilancio

Sono tre i precedenti tra le due tenniste che si affrontano oggi nella prima semifinale del torneo di singolare femminile di Wimbledon. L’italiana ha vinto due dei tre incontri fin qui disputati.

Wimbledon, Londra