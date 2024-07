Delirio Paolini in campo a Wimbledon: il gesto di Errani dalla tribuna dopo la vittoria

Jasmine Paolini ha raggiunto la finale a Wimbledon , dopo aver superato Donna Vekic in una semifinale-maratona da tre set e quasi tre ore di gioco. Traguardo eccezionale per la tennista toscana, la prima italiana di sempre a spingersi così lontano sull'erba di Londra; non capitava dal 2016, nel circuito femminile, che una giocatrice centrasse la finale sia al Roland Garros che a Wimbledon nella stessa stagione: l'ultima a riuscire nell'impresa era stata Serena Williams. Una Paolini sensazionale in campo, sostenuta dagli spalti dal volto noto Sara Errani , collega e amica, così come dai genitori giunti a Londra per fare il tifo.

Paolini in finale a Wimbledon: Errani e i genitori entusiasti

Immediatamente dopo il match point che ha concesso a Paolini di approdare in finale a Wimbledon, le telecamere hanno ripreso una Sara Errani intenta a festeggiare con grande gioia. Tradizionale pugnetto in alto per 'Sarita', come accade quando gioca in doppio proprio con Jasmine, e un'espressione di genuina contentezza per la magnifica vittoria della toscana classe '96 contro Vekic. Papà Ugo e mamma Jacqueline, peraltro, non hanno mai smesso di incitare una Paolini sempre più convincente ad alti livelli: tra esultanze e sorrisi, i due genitori hanno spinto la figlia sino al traguardo. Una favola per Jasmine, in attesa di un possibile lieto fine all'ultimo atto dei Championships.