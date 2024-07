Montepremi Wimbledon: Paolini in finale, quanto ha incassato finora

Jasmine Paolini ha conquistato un posto in finale a Wimbledon, dopo aver sconfitto Donna Vekic in semifinale. Si tratta di un risultato storico per il tennis italiano, in quanto mai una giocatrice nostrana aveva superato così tanti turni a Wimbledon. Adesso il passo conclusivo per l'azzurra contro Barbora Krejcikova: una finale a Londra che rappresentava un sogno soltanto pochi mesi fa. Paolini ha elevato esponenzialmente il suo rendimento nell'ultimo anno e con esso sono arrivati eccezionali risultati, così come notevole è il bottino accumulato dall'azzurra nei vari tornei, Championships compresi.