Alcaraz-Medvedev, diretta semifinale Wimbledon: segui la partita live

LONDRA (Inghilterra) - Ne resterà soltanto uno: Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev scenderanno in campo sul Centre Court alle 14.30 per la prima semifinale del torneo di Wimbledon . Chi vince, sfida in semifinale il vincitore tra Musetti e Djokovic. Segui la diretta

16:52

Alcaraz-Medvedev: 6-4

L'attacco di Alcaraz va a segno. Servizio vincente per lo spagnolo. Errore di Medvedev: tre set point per Alcaraz. Risposta vincente di Medvedev. E' lunga la risposta di Medvedev, Alcaraz vince il terzo set.

16:48

Alcaraz-Medvedev: 5-4

Alcaraz passa Medvedev con un lungo linea. Un errore di Medvedev sulla risposta dello spagnolo. E' lunga la risposta al servizio di Alcaraz. Altro errore dello spagnolo che cerca una palla corta. Medvedev gestisce lo scambio e chiude il punto. Rovescio al salto per il russo

16:45

Alcaraz-Medvedev: 5-3

Medvedev conquista il punto con una smorzata a rete. E' lunga la risposta di Medvedev. Il russo cerca l'attacco che termina a fondo campo. Servizio e smash vincente per lo spagnolo. Finisce in corridoio il dritto incrociato di Alcaraz. Lo spagnolo chiude il game con una palla corta

16:39

Alcaraz-Medvedev: 4-3

Medvedev scende a rete e trova il punto. Servizio vincente per il russo. Doppio fallo per Medvedev. Altro doppio fallo, il secondo consecutivo, il quinto della partita. Risposta vincente di Alcaraz: palla break per lo spagnolo. Servizio vincente di Medvedev che annulla la palla break grazie alla battuta. L'allungo del russo vale un punto prezioso. Errore di Alcaraz, Medvedev mantiene il proprio turno di battuta

16:35

Alcaraz-Medvedev: 4-2

Alcaraz cerca l'attacco che termina a fondo campo. Ancora un errore a rete dello spagnolo. Servizio vincente di Alcaraz. Ace di Alcaraz! Servizio a 210 km/h. Ancora un servizio vincente per lo spagnolo. Servizio e dritto incrociato dello spagnolo che vince il game

16:31

Alcaraz-Medvedev: 3-2

La risposta di Alcaraz è fuori misura. Lo spagnolo conquista il punto. Medvedev trova un altro punto grazie al nastro. Alcaraz va a segno. Lo spagnolo sbaglia la risposta sul servizio dell'avversario. Termina a fondo campo il lungo linea dello spagnolo.

16:28

Alcaraz-Medvedev: 3-1

Alcaraz trova il punto con un dritto incrociato. Altro punto per lo spagnolo. E' lunga la risposta di Medvedev sul sevizio di Alcaraz. Lo spagnolo scende a rete e trova il punto decisivo per portarsi a casa il game

16:24

Alcaraz-Medvedev: 2-1

Lo spagnolo vince il primo scambio. E' lungo l'attacco dello spagnolo. Medvedev cerca l'attacco che si ferma sulla rete. Il russo appoggia la volèe dalla parte opposta e trova il punto. Ancora un dritto a fondo campo per il russo: palla break per Alcaraz. Lo spagnolo piazza il break

16:21

Alcaraz-Medvedev: 1-1

Alcaraz anticipa la giocata e sorprende il russo. Ottima prima di servizio di Alcaraz sulla quale Medvedev sbaglia risposta. Ancora un punto per lo spagnolo che scende a rete e chiude con un dritto incrociato. E' lunga la risposta nello scambio di Medvedev

16:18

Alcaraz-Medvedev: 0-1

Inizia il terzo set con Medvedev al servizio. Il primo punto è del russo dopo uno scambio spettacolare. Alcaraz sbaglia la risposta sul servizio di Medvedev. Rovescio al salto per Medvedev. Alcaraz trova la risposta vincente. Alto punto per lo spagnolo. E' lungo il dritto di Alcaraz.

16:13

Alcaraz-Medvedev: 6-3

Servizio vincente di Alcaraz. Doppio fallo per lo spagnolo. Alcaraz perde lo scambio per un errore da fondo campo. Errore pensante di Medvedev che tira a rete un dritto elementare. Medvedev sbaglia risposta sul servizio: set point per Alcaraz. Altro doppio fallo per Alcaraz: parità. Errore in risposta del russo, altro set point per lo spagnolo. Servizio vincente di Alcaraz che vince il secondo set.

16:08

Alcaraz-Medvedev: 5-3

Errore di Alcaraz nello scambio. Medvedev, servizio e dritto vincente. Ottimo rovescio incrociato per Medvedev. Alcaraz sbaglia risposta nello scambio, ma ora lo spagnolo servirà per il set.

16:04

Alcaraz-Medvedev: 5-2

Medvedev prova a difendesi con un pallonetto che termina a fondo campo. Errore in risposta da parte di Medvedev. Medvedev attacca in contro tempo e trova il punto a rete. Alcaraz si apre il campo e poi piazza il dritto vincente. Ace di Alcaraz che chiude il game

16:01

Alcaraz-Medvedev: 4-2

Alcaraz sbaglia la risposta sul servizio del russo. Lo spagnolo scende a rete e trova il punto. Altro errore in risposta per Alcaraz. Servizio vincente per Medvedev. Servizio e dritto incrociato per il russo

15:57

Alcaraz-Medvedev: 4-1

Alcaraz vince lo scambio grazie a un errore dell'avversario. Altro punto conquistato a rete per Alcaraz che piazza una volèe vincente. Errore nello scambio di Medvedev. Sbaglia anche Alcaraz, primo punto per il russo in questo game. Servizio e dritto vincente per Alcaraz che allunga il passo.

15:53

Alcaraz-Medvedev: 3-1

Risposta vincente di Alcaraz sul servizio di Medvedev. Difesa strenua di Alcaraz, ma il russo sbaglia sotto rete. Un errore nello scambio anche per Alcaraz. Lo spagnolo trova il passante vincente. Due palle break per Alcaraz. Ancora un colpo vincente per lo spagnolo che piazza il break

15:49

Alcaraz-Medvedev: 2-1

Alcaraz apre il terzo game con un errore di rovescio in lungo linea. Servizio vincente dello spagnolo con una prima al centro. E' lunga la risposta del russo sul servizio di Alcaraz. Ancora un servizio vincente al centro per lo spagnolo. Alcaraz sbaglia la volèe di rovescio. Alcaraz vince lo scambio e si porta a casa il terzo game del secondo set

15:45

Alcaraz-Medvedev: 1-1

Ace di Medvedev: è il quarto per il russo. L'errore di Alcaraz nello scambio regala il secondo punto del game all'avversario. Altro ace per il russo. L'errore di Alcaraz regala il punto decisivo del game al russo

15:43

Alcaraz-Medvedev: 1-0

Servizio vincente di Alcaraz. Altro scambio vinto dallo spagnolo. Alcaraz tira il dritto a fondo campo. Servizio e dritto vincente per lo spagnolo. E' lungo il dritto incrociato di Medvedev, Alcaraz vince il primo game del secondo set

15:38

Alcaraz-Medvedev: 6-7

Errore di Alcaraz nello scambio. Medvedev vince anche il secondo scambio del tie break (0-2). Risposta vincente di Medvedev (0-3). Il passante stretto del russo va a segno (0-4). Ancora un errore di Alcaraz (0-5). Servizio e dritto vincente per lo spagnolo (1-5). Medvedev scende a rete e trova un altro punto: (1-6). Servizio vincente di Medvedev che vince il primo set con il punteggio di 7-6 in 57 minuti

15:33

Alcaraz-Medvedev: 6-6

Servizio vincente di Alcaraz. Alcaraz clamorosamente sbaglia la volèe dopo il servizio. Altro dritto in corridoio per lo spagnolo: momento delicato del primo set. Il rovescio di Medvedev termina sulla rete. Smash vincente per lo spagnolo. La risposta del russo esce a fondo campo: si va al tie break

15:28

Alcaraz-Medvedev: 5-6

Servizio vincente di Medvedev. Altro punto del russo che sorprende lo spagnolo a rete. L'affondo di Medvedev è vincente. E' lunga la risposta di Alcaraz. Lo spagnolo servirà per andare il tie break

15:26

Alcaraz-Medvedev: 5-5

Sulla rete il rovescio di Alcaraz. Smash vincente di Medvedev. Servizio e volèe vincente dello spagnolo. Medvedev sbaglia la risposta sul servizio di Alcaraz. Servizio vincente di Alcaraz. L'affondo dello spagnolo sorprende il russo

15:20

Alcaraz-Medvedev: 4-5

Errore nello scambio di Medvedev. Altro dritto vincente di Alcaraz che prende in contropiede l'avversario. Altra risposta vincente dello spagnolo che ora ha tre palle break a disposizione. Ace di Medvedev. Alcaraz sbaglia, altra palla break vanificata: ne resta una allo spagnolo. Alcaraz piazza il break e torna in partita

15:16

Alcaraz-Medvedev: 3-5

Servizio vincente di Alcaraz. Smash vincente dello spagnolo. L'allungo di Alcaraz disinnesca il lungo linea di Medvedev. Ace di Alcaraz.

15:12

Alcaraz-Medvedev: 2-5

Alcaraz scende a rete, Medvedev lo infila con un passante lungo linea. Lo spagnolo trova un colpo a effetto che strappa l'applauso degli spettatori del Centre Court. Servizio vincente del russo. Ancora un errore nello scambio di Alcaraz. Servizio vincente di Medvedev.

15:10

Alcaraz-Medvedev: 2-4

Lo spagnolo cerca la palla corta, ma sbaglia l'esecuzione. Medvedev vince lo scambio grazie a un altro errore di Alcaraz. Lo spagnolo sorprende Medvedev a rete. Alcaraz sbaglia un'altra smorzata che si ferma sul nastro. Doppia palla break per il russo. Medvedev chiude il game con uno smash vincente.

15:05

Alcaraz-Medvedev: 2-3

Medvedev sbaglia nello scambio. Alcaraz si difende in maniera incredibile, poi il russo sbaglia tirando il dritto a fondo campo. La volèe a rete di Medvedev regala il punto al russo. Alcaraz trova la smorzata vincente. Due palle break per lo spagnolo. La risposta di Alcaraz termina in corridoio. Altro errore dello spagnolo: parità. L'attacco di Alcaraz termina sulla rete. Lo spagnolo scende a rete e trova il punto: parità. Altro doppio fallo di Medvedev: palla break per Alcaraz. Ace di Medvedev: parità. Errore di Medvedev: altra palla break per Alcaraz. Lo spagnolo sorprende il russo con un pallonetto, Alcaraz piazza il break

14:58

Alcaraz-Medvedev: 1-3

Lo spagnolo perde il primo scambio del quarto game. E' lungo l'attacco dello spagnolo. Ancora un errore di Alcaraz; tre palle break per Medvedev. Alcaraz sbaglia ancora, Medvedev piazza il break

14:53

Alcaraz-Medvedev: 1-2

Altro doppio fallo di Medvedev. Errore di Alcaraz nello scambio. Servizio vincente del russo. Altro punto di Medvedev che continua a servire al meglio. Ace di Medvedev che chiude il game a proprio vantaggio

14:51

Alcaraz-Medvedev: 1-1

Alcaraz scende a rete e trova il punto dopo l'errore di Medvedev. Servizio vincente dello spagnolo. Altro errore di Medvedev. E' lunga la risposta del russo.

14:48

Alcaraz-Medvedev: 0-1

Inizia la partita, Medvedev al servizio. Il primo punto è di Medvedev. Doppio fallo del russo. Il pallonetto di Alcaraz termina a fondo campo. Ottimo punto di Alcaraz che gestisce al meglio lo scambio. E' lunga la risposta dello spagnolo sul servizio di Medvedev. Il russo si fa sorprendere dal passante in lungo linea di Alcaraz. Il rovescio dello spagnolo si ferma sulla rete. Alcaraz trova un rovescio incrociato che va a segno. Ancora un punto di Alcaraz che non lascia scampo all'avversario: palla break per lo spagnolo. Appena lunga la palla di Alcaraz: parità. Servizio vincente di Medvedev. L'errore del russo lascia in partita Alcaraz. Ancora un errore dello spagnolo. Finisce in corridoio la risposta dello spagnolo: Medvedev vince il primo game dopo aver annullato una palla break ad Alcaraz

14:36

Wimbledon: Alcaraz vince il sorteggio e lascia il servizio a Medvedev

I due giocatori iniziano il riscaldamento prima di iniziare la prima semifinale di Wimbledon 2024: lo spagnolo ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere

14:32

Wimbledon, Alcaraz e Medvedev in campo

I due giocatori entrano in campo accolti dagli applausi del pubblico dell'All England Club

14:15

Wimbledon, il percorso di Carlo Alcaraz

Lo spagnolo Carlos Alcaraz è approdato alla semifinale del torneo londinese superando al primo turno Mark Lajal, al secondo turno Aleksandar Vukic, nel terzo turno il francese Frances Tiafoe, agli ottavi di finale Ugo Humbert e ai quarti lo statunitense Tommy Paul.

14:00

Wimbledon, il percorso di Daniil Medvedev

Il russo Daniil Medvedev è approdato alla semifinale del torneo londinese superando al primo turno Aleksandar Kovacevic, nel secondo turno Alexandre Muller, eliminando successivamente Jan Lennard Struff, Grigor Dimitrov e Jannik Sinner.

13:45

Alcaraz-Medvedev, un unico precedente nel 2024

In questa stagione i due tennisti prima dell'incrocio in questa semifinale di Wimbledon si sono incontrati in una sola occasione, nella finale del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells dove lo spagnolo si è imposto in due set con il punteggio di 7-6, 6-1.

13:30

Alcaraz-Medvedev, il bilancio

Sono sei i precedenti tra i due tennisti, lo spagnolo Carlos Alcaraz è in vantaggio avendo vinto quattro sfide. Due i precedenti sull’erba di Wimbledon in cui i due tennisti hanno vinto una partita a testa.

Wimbledon, Londra