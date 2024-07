Medvedev shock, gravi insulti all’arbitro nella semifinale con Alcaraz: ha rischiato la squalifica!

La semifinale tra Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz che apre il programma di giornata di Wimbledon poteva già finire dopo appena nove game. Il motivo? Un insulto urlato alla giudice di sedia dal russo dopo una chiamata dubbia che ha permesso al campione in carica dei Championships di riprendersi il break e di riportare in equilibrio sul 5-4 il parziale d'apertura prima di perderlo al tie-break.

Medvedev rischia la squalifica: cosa è successo

Attimi di rabbia per Medvedev dopo la chiamata della giudice di sedia. Sul colpo giocato da Alcaraz sulla chance di break nel nono game, il russo si è avventato sulla palla nel tentativo di mettere a segno un recupero quasi impossibile, ma la giudice di sedia ha interrotto il gioco chiamando un "not up", perché sosteneva che la pallina avesse rimbalzato due volte. Dopo questa decisione Medvedev si è rivolto alla giudice di sedia urlandole qualcosa. Quest'ultima ha chiesto l'intervento del supervisor prima di optare per un semplice warning per "comportamento antisportivo". Dal replay si vede però chiaramente che ad avere ragione era proprio Medvedev e che il suo recupero era incredibilmente riuscito.