Paolini contro Krejcikova, finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

L'analisi della sfida

Jasmine avrà di fronte un’avversaria solida, completa. Dovrà giocare un tennis intenso fin da subito, rischiando i colpi a costo di commettere qualche errore. Rispetto alla semifinale dovrà crescere anche nel servizio se vuole mettere in difficoltà la ceca.

Paolini-Krejcikova in finale, quando si gioca il match

La finale tra Paolini e Krejcikova a Wimbledon andrà in scena sabato 13 luglio, non prima delle ore 15.00 italiane sul Campo Centrale. In caso di vittoria, la giocatrice classe '96 diventerebbe la prima italiana in assoluto a conquistare il prestigioso torneo di Londra.

Paolini-Krejcikova in finale, i precedenti

Paolini ha già affrontato Krejcikova in un'occasione nel circuito maggiore, sebbene distante nel tempo di ben sei anni: agli Australian Open 2018, la tennista ceca ha sconfitto l'azzurra tramite il rilsutato di 6-2, 6-1. Si può sostenere che si trattasse di 'un'altra Paolini', considerando i sensazionali progressi dell'azzurra nel corso degli anni grazie al connubio con il coach Renzo Furlan.

Paolini-Krejcikova in finale, dove vederla in tv

La finale tra Paolini e Krejcikova a Wimbledon sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento citato. In generale, l'emittente di riferimento offre ben 6 canali dedicati soltanto a Wimbledon per tutto il periodo di svolgimento del torneo di Londra ai suoi abbonati: Sky Sport Wimbledon, dal 252 al 257 del telecomando. Il match con Paolini protagonista sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – € 71.750 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 110.438 (45 punti)

TERZO TURNO – € 169.814 (90 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 268.377 (180 punti)

QUARTI DI FINALE – € 445.317 (360 punti)

SEMIFINALE – € 849.071 (720 punti)

FINALISTA – € 1.662.518 (1200 punti)

CAMPIONESSA – € 3.206.285 (2000 punti)