Paolini diretta finale Wimbledon: segui la sfida con Krejcikova LIVE

LONDRA - Jasmine Paolini, questo è il giorno per fare la storia. All’England Club c'è la finale femminile di Wimbledon con la nostra azzurra che sfida Barbora Krejcikova, ex numero due al mondo. Occasione irripetibile per entrambe. C'è un unico precedente: Australian Open del 2018, vittoria della ceca per 6-2 6-1. Alle ore 15 l’inizio della sfida. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.