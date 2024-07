Quando torna in campo Paolini dopo la sconfitta a Wimbledon

Nel 2023 in questo periodo dell'anno stava disputando il WTA di Palermo , dove di lì a breve avrebbe dovuto inziare la sua corsa nel torneo WTA 250 in programma sulla terra rossa della città siciliana perdendo poi la sfida per il titolo contro Qinwen Zheng . 365 giorni dopo per Jasmine Paolini è cambiato tutto. Il WTA 1000 conquistato sul cemento di Dubai ha dato nuova vita alla carriera della ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, che non aveva mai vinto un match sull'erba di Church Road e in questa stagione ha conquistato a Wimbledon la sua seconda finale Slam .

Dove tornerà in campo Paolini

Dopo il grande torneo di Wimbledon, che si è fermato in finale nella sfida con Barbora Krejcikova terminata con il punteggio di 2-6 6-2 6-4, Jasmine Paolini si preparerà a tornare in campo per provare a portare al medagliere dell'Italia una oro olimpico. La tennista azzurra non è infatti iscritta a nessun torneo prima dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove l'evento tennistico a cinque cerchi è in programma dal 27 luglio al 4 agosto. Poi anche per lei inizierà la trasferta nello swing americano dove dovrà difendere gli ottavi di finale a Montreal e i quarti di finale a Cincinnati prima di provare a conquistare punti importanti agli US Open, dove lo scorso anno fu sconfitta al primo turno.