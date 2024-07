Alcaraz-Djokovic diretta finale Wimbledon: segui la sfida LIVE

È il grande giorno, è il momento della finale maschile di Wimbledon . A sfidarsi sono ancora una volta Carlos Alcaraz e Novak Djokovic , già protagonisti della finalissima dello scorso anno. Dodici mesi fa a vincere fu lo spagnolo , in una grande battaglia durata cinque set. Tanto è cambiato da quella sfida, con Alcaraz e Djokovic che promettono un altro grande spettacolo: lo spagnolo vuole riconfermarsi , il serbo vuole eguagliare il record di Federer . È tutto pronto sul Campo Centrale dell'All England Tennis Club: segui la sfida in diretta .

Queste le posizioni aggiornate in tempo reale del ranking mondiale , in attesa del risultato della finale di Wimbledon.

Ci siamo: Carlos Alcarz e Novak Djokovic entrano in campo tra l'ovazione del pubblico inglese. È tutto pronto per dare il via alla finale di Wimbledon.

Un inizio incredibile per la finale di Wimbledon, con un game lunghissimo durato ben 14 minuti e 20 punti totali . Subito tanta intensità tra i due rivali, con Alcaraz che costruisce ben cinque palle break : Djokovic ne annulla quattro , ma non può nulla sull'ultima. Lo spagnolo subito avanti.

Il serbo evita un altro break chiudendo il suo turno in battuta con un meraviglioso ace . Intensità altissima in campo, lo spagnolo torna al servizio forte del suo break di vantaggio.

Decisamente meglio Alcaraz in questa fase . Lo spagnolo trova il doppio break , rispondendo con potenza a Djokovic e sfruttando un doppio fallo per portarsi sul 4-1 , ipotecando il primo set.

Servizio a zero del serbo, che prova in qualche modo a riprendersi. La situazione è però molto complicata: Alcaraz ora andrà al servizio per chiudere il primo set ed è forte di due break di vantaggio .

Lo spagnolo si prende con forse troppa facilità il primo set . Dopo un primo game incredibile, durato quasi un quarto d'ora, Alcaraz domina e trova due break chiudendo con il punteggio di 6-2. Djokovic è apparso in difficoltà in questa prima fase di gioco, con numerosi errori che hanno regalato il primo set al rivale.

Carlos Alcaraz in totale controllo del match . Lo spagnolo inizia il secondo set trovando di nuovo subito il break . Sta funzionando tutto al giovane fuoriclasse, mentre Djokovic non sembra ancora entrato in partita.

14:50

Wimbledon, cresce l'attesa per la finale

Tantissimi tifosi sugli spalti del Campo Centrale, aspettando l'arrivo di Alcaraz e Djokovic. Intanto è arrivata anche Kate Middleton per assistere alla finale.

14:45

Djokovic e Alcaraz tra poco in campo

Manca sempre meno all'inizio della finale di Wimbledon. Per il serbo la vittoria significherebbe il 25° Slam e l'ottavo Championships (raggiungendo Federer), mentre per lo spagnolo sarebbe una doppietta leggendaria.

14:35

Wimbledon, Djokovic cerca la sua rivincita contro Alcaraz

Novak Djokovic contro Carlos Alcaraz: il sette volte campione dei Championships contro il detentore dello storico trofeo londinese. Nel 2023, lo spagnolo è riuscito a imporsi con il risultato di 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4, e ora il serbo è pronto a prendere la sua rivincita, sebbene con un ginocchio malconcio.

14:25

14:20

14:12

14:00

Alcaraz-Djokovic: tutti i precedenti

Questa finale di Wimbledon sarà un nuovo capitolo nell'accesa rivalità tra lo spagnolo e il serbo. Sono cinque i precedenti tra i due fuoriclasse, con il bilancio favorevole al classe 1987 di Belgrado che conduce 3-2. Djokovic si è imposto sempre nel 2023, nelle semifinali del Roland Garros, nell'interminabile finale di Cincinnati e nel penultimo atto dell'ultima edizione delle Atp Finals di Torino. Alcaraz ha invece avuto la meglio nel primo confronto in assoluto disputato a Madrid nel 2022 e soprattutto nella finale di Wimbledon 2023: un anno fa si impose 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4 dopo cinque leggendari set.

13:50

Djokovic in finale dopo aver battuto Musetti

Per raggiungere la finale contro Alcaraz, Djokovic ha battuto in semifinale il nostro Lorenzo Musetti. Una cavalcata incredibile quella dell'azzurro, che però si è fermato contro la superiorità del tennista serbo. RIVIVI LA SFIDA

13:45

13:40

Wimbledon, l'orario di Alcaraz-Djokovic

La sfida tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, in scena nel Centre Court dell''All England Tennis Club', inizierà alle ore 14:00 locali, ovvero le 15:00 italiane. Si giocherà al meglio dei cinque set.

13:30

Wimbledon, la finale è ancora Alcaraz contro Djokovic

Esattamente un anno dopo, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic tornano a sfidarsi nella finale di Wimbledon. A vincere dodici mesi fa fu lo spagnolo, ma tanto è cambiato rispetto alla scorsa stagione: sarà una grande battaglia e un grande spettacolo tra i due rivali.

Campo Centrale di Wimbledon - Londra