Djokovic mai visto: le parole ai figli lasciano tutti in lacrime

Un Novak Djokovic inedito durante la finale di Wimbledon 2024 , così come al termine dell'ultimo atto dei Championships, nel corso della consueta intervista post-partita. Il pluricampione Slam serbo non è riuscito adeguatamente a opporre resistenza a Carlos Alcaraz , campione per la seconda volta consecutiva sull'erba di Londra, mostrando un linguaggio del corpo di certo lontano dai suoi standard battaglieri. Commoventi e a cuore aperto, inoltre, le parole di Djokovic nel contesto della tradizionale premiazione a Londra.

Wimbledon, le parole di Djokovic dopo la finale con Alcaraz

"A mia moglie, ti amo, grazie per il supporto che mi offri. Grazie per essere qui. Ai miei bellissimi figli, grazie per risplendere un sorriso sul mio volto ogni singolo giorno". Così Djokovic rivolgendosi al suo angolo, con un affetto puro e incondizionato verso la sua famiglia, sempre nei suoi pensieri pur nei momenti di delusione e sconforto. Oltre le congratulazioni di rito al vincitore, Carlos Alcaraz, al quale ha suggerito di "continuare così", il serbo si è soffermato sulla moglie e sui figli, costantemente al suo fianco in tutte le sue fatiche londinesi nel 2024.