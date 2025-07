Sinner-Nardi diretta Wimbledon: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE

LONDRA - È il giorno del debutto di Jannik Sinner a Wimbledon. Per il numero uno al mondo sarà un esordio particolare, impegnato subito in un derby azzurro contro Luca Nardi, classe 2003 e numero 95 del ranking mondiale. Una sfida sulla carta facile per Jannik, che punta a partire con il piede giusto sull'erba inglese dopo la sconfitta a sorpresa contro Bublik ad Halle. Segui la sfida e il debutto di Sinner in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.