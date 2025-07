Sinner-Vukic, secondo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha inaugurato il suo cammino nel torneo di Wimbledon con un comodo successo in tre set ai danni del connazionale Luca Nardi. Nessun rischio corso dal numero uno al mondo, che si conferma uno specialista dei derby - bilancio di 15-0 a livello ATP - ed è approdato al secondo turno. Difficile sperare in un esordio migliore, ma Sinner è consapevole che l'asticella è destinata ad alzarsi, a partire dal prossimo turno. Se la vedrà infatti contro l'australiano Aleksandar Vukic , che ha più esperienza su una superficie come l'erba e al debutto ha superato l'ostico Tseng. Sarà comunque Sinner a partire ampiamente favorito.

Sinner-Vukic, data e orario del match

L'incontro di secondo turno tra Jannik Sinner e Aleksandar Vukic è in programma giovedì 3° luglio con orario e campo ancora da definire.

Sinner-Vukic: i precedenti tra i due

Jannik Sinner ha vinto entrambi i precedenti: nel 2021 sul cemento outdoor di Melbourne e nel 2022 sul cemento indoor di Sofia. In tutti e due i casi, l’azzurro non ha perso neppure un set.

Dove vedere il match Sinner-Vukic in tv

La 138ª edizione del torneo di Wimbledon è trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Saranno ben i 11 canali dedicati allo Slam londinese: Sky Sport Tennis, che trasmetterà le partite del Centre Court; Sky Sport Arena, con i match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno e infine canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre Sky Sport 4K. Infine, la novità è che con Sky Sport Mix si potrà accedere a Diretta Wimbledon.

Wimbledon 2025, il montepremi (convertito in euro)

PRIMO TURNO - € 77.220

SECONDO TURNO - € 115.830

TERZO TURNO - € 177.840

OTTAVI DI FINALE - € 280.800

QUARTI DI FINALE - € 468.000

SEMIFINALE - € 906.750

FINALISTA - € 1.778.400

VINCITORE - € 3.510.000