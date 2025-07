Le parole di Sinner a freddo dopo l'esordio: "Mi do un 7-8, ma faticavo a colpire la palla..."

Il primo turno di uno Slam come Wimbledon può rivelarsi complicato anche per i giocatori più forti. Non a caso Carlos Alcaraz è stato costretto a giocare cinque set e oltre quattro ore contro Fabio Fognini. Non è stato invece così per Jannik Sinner, che ha debuttato con una netta vittoria ai danni del connazionale Luca Nardi: 6-4 6-3 6-0 in meno di due ore. Un match più che positivo per il numero uno al mondo, che ha servito alla grande - neppure una palla break concessa - e ha sempre comandato lo scambio, imponendo il suo gioco. L'unico aspetto da migliorare è il rendimento in risposta, ma il torneo è lungo e ci sarà tempo per crescere, anche perché abituandosi all'erba londinese sarà tutto più semplice. "Le prime partite non sono mai facili, perciò sono soddisfatto della prestazione" aveva dichiarato Jannik nell'intervista post-match. Qualche ora dopo la partita, poi, ha analizzato a freddo ciò che è accaduto.