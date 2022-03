Una semplice domanda, Alessandro Cattelan: "Inter la mia felicità. Lukaku? Lo riprenderei"

ROMA - A volte basta una semplice domanda posta da tua figlia in un pomeriggio come tanti per farti scoccare una scintilla. “Papà, cosa è la felicità?”. Valle a rispondere. Facile di certo non è. Perché la felicità è tante cose . E’ uno sguardo, è una battuta. A volte dura un istante, altre un po’ di più. Alessandro Cattelan si è messo in marcia per cercare di dare una risposta impossibile alla figlia. I padri, del resto, esistono apposta.

E’ nato così, in modo casuale “Una semplice domanda“, il primo docu-show italiano di Netflix in sei episodi con Cattelan mattatore assoluto. “La felicità non l’ho trovata e con questo programma non avevo nemmeno l’ambizione di farlo. Non è mia intenzione insegnare cosa sia la felicità. Questo è semplicemente un programma che si fa delle domande che poi sono quelle che spesso mi faccio io”.

Gli ospiti di Alessandro Cattelan - Una semplice domanda

E per cercare le persone giuste con cui dialogare di felicità Cattelan è finito per assistere alla preghiera buddista di Baggio nella sua casa, su un campo da golf a sfidare Gianluca Vialli o in mezzo alla campagna a farsi una passeggiata con il premio Oscar Paolo Sorrentino.

La chiacchierata con il protagonista del progetto non può che partire da Roby, il divin codino. Come l’hai convinto a farsi riprendere durante un momento così intimo come la preghiera? “Baggio non si convince e non si incontra. E’ lui eventualmente che decide quando parlare”, ci ha detto Cattelan. “Ci ha concesso il privilegio di entrare in casa sua e di farci scoprire tante cose meravigliose e inedite sulla sua vita. Con lui non parlato del rigore sbagliato al Mondiale negli Usa. Aabbiamo dialogato su altri argomenti molto interessanti”.

E poi c’è Vialli, protagonista della puntata più bella ed emozionante della serie. ”Luca lo conosco da tanto e conoscevo la sua intelligenza e il suo spessore umano. Adesso a causa della fase della vita che sta attraversando ha anche una saggezza infinita. Trasmette un messaggio positivo attraverso un approccio un po’ distaccato. Con lui abbiamo affrontato senza retorica un tema che ci accompagna tutti come la morte. Un tema che ci spaventa e che preferiamo non affrontare ma che ci riguarda tutti”.

Cattelan: "L'Inter può farcela per lo scudetto"

Si parla anche della stretta attualità calcistica, come una stagione, quella dell’Inter, che si è complicata in modo evidente dopo una metà stagione da urlo. “Il campionato è fatto di momenti e quello che stiamo attraversando ora non è il massimo. Ma c’è stato un periodo in cui giocavamo in modo quasi poetico ed io ero quasi rilassato nel vedere le partite dell’Inter, una cosa che non mi accade mai. Per lo scudetto resto fiducioso”.

Cattelan: "Lukaku lo riporterei all'Inter"

Cattelan ha un giocatore che riprenderebbe subito: “Fosse per me non avrei dubbi a riabbracciare Lukaku. Apprezzo le bandiere ma sono una rarità assoluta. Viviamo in tempi nei quali non ci sarà mai un giocatore che ama la maglia dell’Inter più di un suo tifoso. Pensare il contrario sarebbe da ingenui. Per me un giocatore forte è sempre benvenuto, a prescindere da dove arriva”.

Cattelan e l'amore infinito verso Mourinho

Ultima battuta su Mourinho che alla Roma sta incontrando qualche problema di troppo nonostante una affetto viscerale da parte dei suoi tifosi: “Io non sono parziale con José. Per me lui trascende tutto. Sono molto contento che sia tornato in Italia perché Mou ti dà sempre qualcosa ed è un allenatore unico. A livello tattico non mi permetto di mettere bocca ma sotto l’aspetto umano José è un valore aggiunto perché ti porta una passione assurda”. E magari anche quella felicità tanto agognata.