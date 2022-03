L'Era Glaciale: le Avventure di Buck: "Abbiamo rivoluzionato il franchise"

Il film Disney+ Original vanta nel cast le voci originali di Simon Pegg (Mission: Impossible – Fall Out), Utkarsh Ambudkar (Free Guy - Eroe per gioco), Justina Machado (Giorno per giorno), Vincent Tong (Ninjago) e Aaron Harris ed è diretto da John C. Donkin (produttore de L’Era Glaciale 4 - Continenti alla deriva e Rio 2 - Missione Amazzonia). Gli sceneggiatori del film sono Jim Hecht (L’Era Glaciale 2 - Il disgelo, L’Era Glaciale - La grande caccia alle uova), Ray DeLaurentis (Due fantagenitori, Bunsen è una Bestia) e Will Schifrin (T.U.F.F. Puppy) a partire da un soggetto di Jim Hecht, mentre Lori Forte (il franchise de L’Era Glaciale) è l’executive producer.

La storia è quella dei fratelli opossum Crash e Eddie che nella Valle della Neve stanno diventando sempre più irrequieti a causa della noia. Il loro obiettivo è trovare al più presto grandi spazi aperti per esercitarsi con le loro acrobazie estreme e desiderano ansiosamente un po’ di indipendenza. La loro sorella maggiore, la mammut lanosa Ellie, è estremamente protettiva nei loro confronti e si preoccupa troppo. In ogni caso Eddie e Crash sono come dei figli per Ellie e suo marito, il mammut lanoso Manny, che hanno incontrato dopo una devastante inondazione, e i quattro hanno stretto un legame creando una famiglia improvvisata.

Crash e Eddie riescono a fuggire trovando un posto tutto loro ma presto finiranno intrappolati sotto al ghiaccio nel Mondo Perduto, un’incredibile e immensa caverna sotterranea abitata da dinosauri e molte altre creature inusuali.

Nel film ci sarà spazio per vecchi e nuovi volti, a cominciare da una pianta carnivora di nome Brenda e una zorilla inusualmente talentuosa di nome Zee. Non mancheranno momenti di grande divertimento e di azione e avventura, in pieno stile Era Glaciale. “Buck è un personaggio dal grande carisma, molto divertente ed eccentrico”, ha raccontato l’executive producer Lori Forte. “È un esploratore e un avventuriero che vive da solo nel Mondo Perduto da moltissimo tempo e per questo ha un rapporto piuttosto instabile con la realtà. I suoi unici amici sono oggetti inanimati come ananas, massi o tronchi, e non potrebbe essere più felice”. “Fin dal primo film de L’Era Glaciale, abbiamo definito il concetto secondo cui il branco è come una famiglia. Ma soprattutto, il nostro branco è una famiglia che non ha bisogno di avere legami di sangue”, ha proseguito l’executive producer. “In ogni film presentiamo personaggi variegati e stravaganti che alla fine entrano a far parte del branco. Man mano che questa variegata famiglia continua a crescere, anche i rapporti si evolvono”.

Il regista John C. Donkin incalza: “Buck è il guardiano del Mondo Perduto e si occupa di mantenere la pace, un compito che prende molto sul serio anche se non riesce a prendere molto sul serio se stesso. Ha una bussola morale molto forte e un ottimismo incrollabile, pari soltanto alla sua lealtà. Ha un rispetto molto profondo nei confronti del Mondo Perduto e ama la sua natura selvaggia, i suoi pericoli e la libertà che questo luogo gli offre. È un posto indomabile e imprevedibile. Proprio come Buck. I nostri film sono incentrati sulle dinamiche che legano familiari e amici, sulle cose che li allontanano l’uno dall’altro e soprattutto su ciò che li unisce. E chi non vorrebbe assistere all’evoluzione di una famiglia divertente e adorabile ma anche disfunzionale?”.