Diavoli, Alessandro Borghi e Patrick Dempsey protagonisti dell'anteprima a Milano

MILANO - Anteprima preceduta da red carpet al cinema Odeon di Milano per la seconda stagione di Diavoli , il financial thriller internazionale targato Sky Original, che debutterà il 22 aprile su Sky Atlantic . Presente alla premiere mondiale delle prima puntata il cast della serie a partire dai protagonisti, gli attori Alessandro Borghi e Patrick Dempsey .

Sul tappeto rosso oltre al sindaco di Milano, Giuseppe Sala con la compagna Chiara Bazoli, anche personaggi del mondo dello spettacolo come Costantino della Gherardesca, il rapper Salmo, Adriano Galliani, lo chef Alessandro Borghese, Vittoria Cabello, Lodovica Comello, Linus e la coppia Guido Maria Brera, dal cui best seller 'I diavoli' edito da Rizzoli è ispirata la serie e che è produttore creativo della nuova stagione, con la moglie Caterina Balivo.

"In Diavoli c'è tanto della creatività e della capacità produttiva italiana che in questi anni si è fatta largo sui mercati di tutto il mondo - ha detto Andrea Duilio, Ceo Sky Italia introducendo l'anteprima -. Le nostre produzioni originali non sono mai state così numerose come quest'anno, abbracciando generi molto diversi fra loro, e la seconda stagione di Diavoli è senz'altro una delle più attese in questo 2022. Il nostro impegno produttivo è cresciuto notevolmente ed è destinato a crescere ancora di più, insieme ai nostri investimenti".

Secondo Dana Strong, Ceo di Sky Group, Diavoli "è un esempio perfetto del circolo virtuoso che si può creare quando un'idea vincente, sviluppata qui in Italia e prodotta con partner locali eccellenti, ha la possibilità di coinvolgere il pubblico di tutto il mondo grazie alla partnership con gli Sky Studios e NBCUniversal per la distribuzione. Diventa così possibile attrarre grandi star nazionali e internazionali, lanciare nuovi talenti e realizzare serie di altissimo livello".

Alessandro Borghi e Patrick Dempsey hanno sottolineato l'importanza e la gioia di "trovarsi in presenza" a celebrare questa premiere dopo la pandemia. "Dietro quello che vedete c'è un lavoro enorme", ha concluso Borghi.