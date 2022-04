The Suicide Squad - Missione suicida arriva su Sky e Now dal 25 aprile

Arriva in prima tv lunedì 25 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection - Heroes), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K, THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA. In questo irriverente blockbuster basato sui personaggi della DC, lo sceneggiatore e regista James Gunn ("Guardiani della Galassia") guida uno strepitoso cast corale, con Margot Robbie ("Birds of Prey", "Bombshell – La Voce dello Scandalo"), Idris Elba ("Avengers: Infinity War"), Viola Davis ("Ma Rainey’s Black Bottom", "Suicide Squad"), John Cena (Peacemaker", "Bumblebee"), che danno vita ad una nuova avventura d’azione dei supereroi più degenerati della DC.