Stranger Things 4, carte del Monopoli svelano colpi di scena: fratelli Duffer furiosi

NEW YORK - Come se non avesse abbastanza guai, Netflix è finito oggi nella bufera per via di indiscrezioni apparsi in rete su un Monopoli promozionale tra le cui carte ce ne sarebbero alcune che rivelerebbero particolari della trama ancora top secret della quarta stagione di Stranger Things. I fratelli Matt e Ross Duffer, notoriamente gelosi della loro creatura, sono "furibondi", ha appreso l'Hollywood Reporter dopo che immagini delle carte incriminate sono state caricate sulla piattaforma Reddit. Neppure Netflix è stato contento del flop che rovina la sorpresa di una serie vicina al debutto dopo due anni di attesa. Reddit sostiene che la copia del gioco sul banco degli imputati è stata comprata legalmente in un negozio: non ci sarebbero state dunque fughe di notizie interne.