Melissa Satta torna protagonista su Sky con “Goal Deejay”

MILANO - Da domani, venerdì 30 settembre, torna su Sky e in streaming su NOW la rubrica Sky Sport per gli appassionati di calcio e musica: “GOAL DEEJAY”. Il programma, giunto alla 14ª edizione e in onda ogni venerdì, sarà condotto per il secondo anno da Melissa Satta. E, per la prima volta, “Goal Deejay” sarà visibile anche in chiaro su TV8 ogni sabato. Domani il primo appuntamento stagionale alle ore 19 su Sky Sport Football e su Sky Sport 4K, e alle 22.30 su Sky Sport Uno e alle 23 su Sky Sport Calcio, mentre sabato 1° ottobre alle ore 13 la rubrica andrà in onda in chiaro su TV8.