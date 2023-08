Il calcio nella Casa dello Sport di Sky: al via la nuova stagione 2023/2024

In particolare, nella stagione 2023/2024 è in arrivo un numero record di partite, più di 2.500, live dagli stadi più belli d’Italia e d’Europa, aspettando l’appuntamento clou con UEFA Euro 2024 della prossima estate. Nella nuova stagione di Sky il programma è fittissimo: i campionati di Serie A TIM (con 3 gare per ogni turno in co-esclusiva su Sky), Serie BKT, la grande novità della Serie C con tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale), e i grandi campionati internazionali: Premier League inglese, Bundesliga tedesca e Ligue 1 francese, in attesa di rivedere le stelle del calcio d’Europa con la nuova stagione delle tre grandi Coppe al via a settembre, più i playoff di agosto. Novità in arrivo nella Casa dello Sport di Sky, a partire dalla nuova conduzione degli studi di UEFA Champions League, affidati a Federica Masolin, in compagnia dei super campioni di sempre, tra i quali Alessandro Del Piero, confermato numero 10 della squadra di Sky Sport per i prossimi tre anni. Top talent in campo con commenti e analisi puntuali per ogni campionato ed evento, da Fabio Capello a Esteban Cambiasso, da Alessandro Costacurta a Paolo Di Canio, da Beppe Bergomi a Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e tanti altri ancora, insieme a “special guest” come Giorgio Chiellini. Oltre ai grandi appuntamenti con gli studi e ai programmi attesi per la stagione 2023/2024, non mancheranno le nuove produzioni originali di Sky Sport.

CAMPIONATI E COPPE, PIÙ DI 2.500 PARTITE LIVE – Il ricco programma di calcio atteso su Sky e in streaming su NOW per la stagione 2023/2024 prevede oltre 2.500 partite in diretta: attesa la ripartenza della Serie A TIM (dal 19 agosto, 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione) e della Serie BKT (dal 18 agosto, tutti i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout) e ben 1.143 partite live di Serie C.

Ma il grande calcio su Sky è già iniziato lo scorso weekend con i campionati esteri in diretta esclusiva, la Premier League inglese (fino a sette match per ogni turno, compresi i friday night e i monday night) e la Ligue 1 francese (fino a cinque match per ogni turno). Il 18 agosto toccherà alla Bundesliga tedesca (fino a cinque match per ogni turno, oltre alla Zweite Liga), in esclusiva su Sky e NOW. Da non dimenticare anche la German Cup. Per quanto riguarda le Coppe Europee, anche per questa stagione Sky trasmetterà 121 delle 137 partite di UEFA Champions League, inclusi i playoff di agosto, e tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol. Ma non solo: le grandi emozioni europee continueranno anche nel successivo triennio: dal 2024 al 2027, infatti, in esclusiva su tutte le piattaforme ben 185 delle 203 partite a stagione della UEFA Champions League con il nuovo format, ancora più avvincente e ricco di big match, e tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol. A questo si aggiungono le European Qualifiers to UEFA Euro 2024, con tutti i migliori incontri della fase a gironi (fino a novembre 2023) e dei playoff di marzo, a eccezione delle partite dell’Italia, le amichevoli e tutti i 51 match del grande evento europeo, 20 dei quali in esclusiva live su Sky, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania.