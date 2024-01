Lino Banfi ospite al Processo di Biscardi

Lino Banfi sarà il grande ospite alla storica trasmissione Il Processo di Biscardi in onda sul Circuito Netweek lunedì 29 gennaio alle ore 20.30. Per il Processo di Biscardi è stato il più brillante allenatore e l’interprete di una sigla. Il mitico Oronzo Cana ritorna al Processo raccontando la sua odierna visione del calcio. Ospiti in studio questa puntata Marco Amelia, Carlo Taormina, Gioia Masia, Fabrizio Rocca, Emilio Targia, Augusto Sciscione. Collegamenti con Paolo Bargiggia, Marcello Chirico, Prof The Proof e “Pampa” Sosa. Appuntamento lunedì 29 gennaio 2024 alle ore 20.30 sul Circuito Netweek.