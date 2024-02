Secondo Cinefilos.it Transformers - Il Risveglio è in arrivo su SKY Cinema lunedì 5 febbraio alle 21.15 e in streaming su NOW e disponibile on demand . Una nuova epica avventura nata dalla linea di giocattoli anni '80 prodotta dall’americana Hasbro e dalla giapponese Takara Tomy, che nel corso degli anni ha ispirato cartoni animati, fumetti, film e videogiochi.

La trama di Transformers - Il Risveglio

Il settimo capitolo della saga, sequel di Bumblebee e secondo prequel di Transformers; ambientato nel 1994, vede protagonisti l'ex soldato Noah Diaz e la ricercatrice Elena Wallace, che uniscono le proprie forze a quelle degli Autobot per cercare di salvare la Terra dalla distruzione. Nelle battaglie in giro per il mondo entrano in scena anche altre due fazioni di Transformers, entrambe in grado di trasformarsi in animali: i Maximals, tra cui Airazor e Optimus Primal, antenati degli Autobot, e i Predacon, discendenti dai Decepticon.

Il film, in streaming su NOW e disponibile on demand, fa parte della SKY CINEMA COLLECTION – TRANSFORMERS, che da sabato 3 a domenica 11 febbraio propone la saga sci-fi che comprende i 5 film diretti da Michael Bay; é il 2007 quando arriva al cinema il primo spettacolare capitolo, TRANSFORMERS, interpretato da Shia LaBeouf, Megan Fox e Josh Duhamel, in cui due razze aliene, gli Autobots e i Decepticons, scelgono la Terra come campo di battaglia.