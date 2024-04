99, la docuserie che celebra l’anno in cui il Manchester United vinse il triplete

99 , la nuova docuserie in tre parti che celebra l’anno in cui il Manchester United vinse il triplete, debutterà il prossimo 17 maggio su Prime Video a livello globale. Il trailer ufficiale diffuso oggi offre un primo sguardo alla serie, che racconta la storia straordinaria di come, nel 1999, il Manchester United fece la storia del calcio vincendo Premier League, FA Cup e UEFA Champions League. Il documentario segue il sorprendente percorso verso la grandezza, attraverso storie inedite raccontate dalla squadra, rivelando i conflitti nello spogliatoio, le lotte personali e i momenti miracolosi dietro la leggendaria stagione, culminata nella più incredibile vittoria in rimonta nel mondo del calcio. Nonostante abbia dominato il calcio nazionale negli anni ‘90, l’allenatore Alex Ferguson non aveva ancora riportato il Manchester United alla gloria europea quando, nel 1999, questa arrivò in maniera inaspettata. In soli dieci giorni, la squadra di Ferguson, formata da talenti nazionali e da stelle internazionali, vinse tre trofei: la Premier League, la FA Cup e la UEFA Champions League, ottenendo il primo “triplete” nella storia del calcio inglese. Questo destino rimase in bilico fino agli ultimi istanti della finale di UEFA Champions League del 1999, quando il Manchester United coronò la sua incredibile stagione, segnando due gol nei minuti di recupero. 25 anni dopo il regista Sampson Collins, attraverso l’accesso alla squadra e nuove rivelazioni e filmati dallo spogliatoio, esplora l’entusiasmo, la determinazione senza precedenti e i miracolosi colpi di scena che hanno portato a questo straordinario risultato. 99 è prodotta da Ventureland di John Battsek, in collaborazione con Studio99 a Buzz16. La docuserie in tre parti dal regista Sampson Collins, con il contributo di Sir Alex Ferguson e dei giocatori e allenatori del Manchester United della stagione 1998/99, lascerà gli spettatori a bocca aperta di fronte al racconto di una stagione di calcio leggendaria.

La serie si unirà alla ricca selezione di documentari sportivi disponibili in esclusiva su Prime Video tra cui Federico Chiesa: Back On Track, All or Nothing: Juventus, il documentario dedicato a Carlo Mazzone Come un padre, Marc Marquez: ALL IN, FC Bayern – Behind the Legend, The Pogmentary, All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Manchester City, Rooney, Take Us Home: Leeds United e molto altro ancora. A questo si aggiunge un’ampia selezione di sport in diretta su Prime Video a livello globale, tra cui il calcio della Premier League nel Regno Unito, il calcio della UEFA Champions League in Italia e Germania, nonché nel Regno Unito da agosto 2024, Wimbledon in Germania e Austria, il calcio della Ligue 1 e il Roland-Garros di tennis in Francia, il cricket neozelandese in India, NFL Thursday Night Football negli Stati Uniti e altro ancora.