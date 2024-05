Mare Fuori - Il Musical annuncia le nuove date

Come apprendiamo da Lifestar.it il musical Mare Fuori di Alessandro Siani e prodotto da Best Live annuncia le nuove date del prossimo tour. Oltre centomila spettatori e tutte le date sold-out per la prima stagione appena conclusa del musical Mare Fuori, trasposizione teatrale della fortunata serie Rai - Picomedia, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live.