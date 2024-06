La Ref Cam degli arbitri torna nella finale scudetto di basket

La Lega Basket Serie A si prepara a vivere il suo emozionante epilogo, le Finali Scudetto, che vedranno per il quarto anno di fila sfidarsi Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano. Uno spettacolo da non perdere per tutti gli appassionati della palla a spicchi, al via da oggi su DAZN, e reso ancora più coinvolgente e adrenalinico con il ritorno “in campo” della DAZN Ref Cam, in collaborazione con LBA e il supporto della FIP. Dopo il grande successo ottenuto nella finale di Frecciarossa Final Eight 2024, grazie al mix di innovazione e intrattenimento realizzato dal leader nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo, tutti i tifosi avranno accesso in diretta alle azioni più salienti di tutte le gare della Finale Scudetto, da una prospettiva unica e innovativa, quella dell’arbitro in campo.