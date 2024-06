Zaccagni fa impazzire anche gli Europlay 2024

Il gol di Zaccagni al 98' alla Croazia che ha portato l'Italia agli ottavi degli Europei ha fatto esplodere di gioia anche salotto de “Gli EuroPlay 2024- l’altra Nazionale”, il talk ironico e leggero condotto dall’ attrice e comica Michela Giraud che piace al pubblico di RaiPlay: il 58% ha meno di 45 anni in particolare con target compreso tra i 15 e 24 anni. “Il primo tempo mi è piaciuto per la durata, perché secondo me 45 minuti è proprio la durata giusta” azzarda il conduttore e comico Valerio Lundini ospite della terza puntata insieme al conduttore radiofonico e dj Federico Russo. In una partita quasi mai pericolosa, con un’Italia poco brillante e salvata all’inizio del secondo tempo da Donnarumma che, con un eccezionale tuffo, para un rigore ma subisce poco dopo il gol dell’1-0, per fortuna ci sta Chef Mariola ai fornelli che prepara per tutti piatti tipici croati. E per stemperare le tensioni si fanno “capatine” in cucina, volano battute, commenti e risate: “Io non so se è nato prima l’inno italiano o quello croato, ma mi sa che hanno rubato gli accordi dell’inno di Mameli, perché sono praticamente gli stessi” incalza irrefrenabile Lundini che raggiunge il musicista Carlo Amleto alla pianola per improvvisare gli inni delle rispettive squadre e poco dopo abbracciare i tifosi croati sistemati tra il pubblico. «È stata la più bella partita della mia vita – dice Valerio Lundini – perché l’ho vissuta con i miei amici più cari, nella città che amo!”

“Diciamo che è andata bene- replica l’ex calciatore Davide Moscardelli- anche se non è proprio così sul fatto del gioco. Abbiamo provato con le nostre caratteristiche, Calafiori che esce palla al piede verso la porta, si crea un buco, salta l’avversario e trova un calciatore libero. E’ stata bellissima la palla, bravissimo Zaccagni.” “Il gol di Zaccagni è davvero molto bello – aggiunge Federico Russo – sembra quello di Del Piero in Germania nel 2006, sempre sul finale.” “Ora siamo secondi e sabato prossimo incontriamo la Svizzera – interviene la content creator Martina Monti - Bisogna però fare un po’il guastafeste: va tutto bene ma abbiamo vinto per c...!” “Abbiamo fatto la partita italiana di eccellenza - incalza Francesca Brienza - Soffrendo fino alla fine. Non penso sia una botta di c..., si vedeva che c’era il desiderio di portare a casa un risultato degno. Per fortuna che esistono i minuti di recupero. Noi abbiamo approfittato come si fa tra squadre che vogliono portare a casa un risultato.” “L’Italia ha aspettato fino alla fine per trovare l’opportunità giusta - conclude Simone Carponi, esperto di segni zodiacali seguitissimo sui social- e alla fine la pazienza li ha ripagati. Mi aspettavo qualcosa di più da Retegui, per una serie di fattori, per il segno zodiacale e per l’età ma alla fine è andata bene!” L’intera diretta è stata accompagnata dalla musica di Carlo Amleto, talento musicale e comico, dalla simpatia di Mirko Matteucci - conduttore de “I mestieri di Mirko”, dagli interventi de Gli Autogol e dalle esibizioni degli allievi di “C.I.O.È.” l’Accademia diretta da Lello Arena per la formazione di talenti.