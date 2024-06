Legs Weaver: la nuova serie animata Bonelli Entertainment

Nell’ambito della prima presentazione ufficiale, lo scorso 9 maggio al Salone del Libro di Torino, Vincenzo Sarno, Responsabile dell’ufficio sviluppo di Sergio Bonelli Editore, si è alzato in piedi e, col volto illuminato dalla passione per il suo lavoro, ha dichiarato: “Signore e signori, oggi è un giorno che non dimenticheremo facilmente. Con il cuore colmo di felicità, vi annuncio che da mesi stiamo lavorando alla produzione della serie animata di Legs Weaver. Questa produzione rappresenta un passo epocale per Bonelli Entertainment, una collaborazione senza precedenti con RAI che ci permette di portare il nostro amato personaggio su nuovi livelli di avventura e animazione. Ma c'è di più. Non stiamo solo creando una serie animata, stiamo espandendo il nostro ambizioso progetto, il Bonelli Cinematic Universe. Questo è un momento in cui il passato incontra il futuro, unendo la nostra ricca eredità con una visione audace per ciò che verrà, con una soluzione tecnica innovativa per la produzione. Siamo pronti a sorprendervi, a sfidare le aspettative e a creare qualcosa di veramente straordinario. È un momento storico per noi, un'opportunità per introdurre Legs a un pubblico ancora più vasto e per dimostrare cosa significa davvero essere parte del Bonelli Cinematic Universe. Non vediamo l’ora di condividere con voi questa straordinaria avventura. E questo, amici miei, è solo l'inizio”.