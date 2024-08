La seconda stagione di House of The Dragon in home video

Come apprendiamo da Cinefilos.it la seconda stagione completa di House of The Dragon sta per arrivare in home video in ULTRA HD.

Il regno della Casa Targaryen continua: Warner Bros. Discovery Home Entertainment presenta la serie targata HBO Original “House of The Dragon: La seconda stagione completa”. Dopo il successo senza precedenti della prima stagione, che ha conquistato i cuori e l'immaginazione di tutto il mondo, quest'ultima saga promette ancora più dramma, intrighi... e draghi! L'uscita include tutti gli otto episodi della seconda stagione del fenomeno della HBO, con più di 1 ora di contenuti bonus, tra cui due featurette inedite ed esclusive, oltre alle versioni extended “Dentro l'episodio” di ciascuno degli 8 episodi della seconda stagione. House of The Dragon: La seconda stagione completa sarà acquistabile in 4K Ultra HD Standard Edition, Blu-ray e DVD a partire dal 21 novembre 2024, online e in store, presso i principali rivenditori. House of The Dragon: La seconda stagione completa’ è già disponibile in pre-order su tutti i principali store digitali.

Basata sulla saga “Cronache del ghiaccio e del fuoco” di George R.R. Martin, la serie, ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, racconta la storia della Casa Targaryen. Dopo l'incoronazione di Re Aegon II e la morte del figlio della Regina Rhaenyra, la Casa è divisa in due. Nel King’s Landing, Aegon II governa dal Trono di Ferro, sostenuto da Alicent e dal Consiglio Verde, sotto la protezione del più grande drago di Westeros. Dal suo esilio a Roccia del Drago, la regina Rhaenyra e il suo Consiglio Nero valutano la loro prossima mossa. La guerra civile incombe, mentre entrambe le fazioni cercano il sostegno delle grandi casate del Continente Occidentale, ammassando eserciti e draghi.