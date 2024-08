“Masaniello: amore e libertà”, il 27 agosto in seconda serata su Rai 2

Continua l’ascesa del regista, autore e produttore Angelo Antonucci, distintosi fin dall’esordio, con meritato successo, tanto nel cinema quanto nelle fiction. Antonucci, nel suo applaudito percorso, ha diretto nomi di eccezionale calibro, come Stefania Sandrelli, Sandra Milo e Nino Manfredi. Ecco uno dei motivi per cui i cultori della settima arte, suggeriamo, non debbano assolutamente farsi sfuggire l’appuntamento di Rai 2 in seconda serata con “Amore e Libertà-Masaniello” imperdibile pellicola che raffigura in pieno l’ottimale fusione tra intrattenimento e storia.