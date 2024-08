Slow Horses 4 con Gary Oldman dal 4 settembre su Apple Tv+

Arriva a partire dal 4 settembre la nuova stagione di Slow Horses, il quarto ciclo delle storie di Jackson Lamb, interpretato dal premio Oscar Gary Oldman. Slow Horses è un dramma di spionaggio dallo humor cupo e segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell'MI5, noto in modo non affettuoso come Slough House. La quarta stagione si apre con un attentato che fa esplodere i segreti personali, scuotendo le già instabili fondamenta di Slough House.



Gary Oldman interpreta appunto Jackson Lamb, il brillante e irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera, poiché spesso si ritrovano a vagare tra il fumo e gli specchi del mondo dello spionaggio.