Sassuolo-Cremonese anche in modalità gratuita su Dazn

Per la quarta giornata di Serie, Dazn annuncia che il match Sassuolo-Cremonese, in programma domani alle 20.30, sarà visibile anche in modalità gratuita. Tutte le partite della Serie BKT potranno essere seguite dai tifosi su Dazn anche attraverso il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in diverse formule. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato cadetto, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, tutta la LaLiga EASports, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.