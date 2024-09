Champions League, subito grandi ascolti su Sky

Grande partenza per la nuova UEFA Champions League nella Casa dello Sport di Sky, con il primo martedì in esclusiva che ottiene in total audience ben 2 milioni 700 mila* spettatori cumulati, ascolti sopra il milione per le due italiane e il record di circa 650 mila* spettatori per il postpartita: è il miglior martedì degli ultimi tre anni su Sky Sport.

In particolare, Juventus-PSV, dalle ore 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, ha raccolto nel complesso in total audience 1 milione 122 mila spettatori medi*, con 2 milioni 259 mila** spettatori unici e il 6,2% di share tv. A seguire, Milan-Liverpool, dalle 21 sugli stessi canali, è stata vista in media in total audience da 1 milione 196 mila* spettatori complessivi e 2 milioni 470 mila** spettatori unici, con il 5,3% di share tv. Alla stessa ora, Diretta Gol è stata seguita in total audience da 219 mila* spettatori medi complessivi. Entrambe le squadre italiane entrano nella top 5 dei migliori ascolti della massima competizione europea ottenuti negli ultimi 3 anni.

Ascolti al top in total audience anche per gli studi condotti da Federica Masolin, con i commenti dei grandi talent Sky Sport: il postpartita delle 23 ha raccolto davanti alla tv ben 643 mila* spettatori medi complessivi, mentre il pre gara delle 18 ha mediato 332 mila* spettatori complessivi. In 257 mila* per l’appuntamento con lo studio di “After Party”, a mezzanotte sugli stessi canali dei match.